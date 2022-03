Air Caraïbes à Cancun !

Air Caraïbes, basée dans les Antilles françaises, a annoncé qu’elle reliera Paris – Orly à Cancun à partir du 22 octobre.

La compagnie aérienne devait inaugurer la route en 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a décidé de reporter ses projets de vol vers le Mexique.

Dans un premier temps, deux vols hebdomadaires seront opérés. A partir de décembre un troisième vol hebdomadaire sera ajouté. Les vols seront opérés avec un Airbus A350-900. Il offre dix-huit sièges en Madras (Classe Affaires), 45 sièges Caraïbes (Classe Premium Economy) et 326 sièges en Soleil (Classe Économique).

Les principales gares de la métropole, Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes et Lille, seront reliées à cette nouvelle liaison par un accord avec la SNCF.

Edmond Richard, Directeur Général d’Air Caraïbes, a déclaré concernant la ligne vers Cancun :

L’ouverture de cette ligne est le signe de la poursuite de notre développement et de l’entrée dans une nouvelle dynamique pour 2022. Chargé d’histoire, de culture et de paysages naturels à couper le souffle, le Mexique présente un intérêt croissant pour le marché français ; l’utilisation des meilleurs avions du marché élargissant notre horizon caribéen, grâce à cette destination, a beaucoup de sens pour Air Caraïbes et ses clients.

