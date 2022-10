Air Caraïbes à Cancun

Partages

Air Caraïbes a atterri pour la première fois au Mexique à Cancun. La compagnie aérienne va opérer deux vols hebdomadaires entre Paris – Orly et Cancun. La compagnie sera la troisième compagnie aérienne à proposer des opérations sans escale entre la France et le pays aztèque, élargissant son réseau caribéen à onze destinations.

Le vol TX 648 était opéré dans un Airbus A350 immatriculé F-HTRE, qui a décollé de l’aéroport d’Orly à 11h28 heure locale et a atterri à l’aéroport international de Cancun à 14h20. Le vol a duré neuf heures et 52 minutes.

Selon les statistiques d’Eurostat, 197 891 passagers ont pris cette ligne en 2019. La France est le troisième marché européen pour l’État du Quintana Roo, juste derrière le Royaume-Uni et l’Espagne.

Itinéraire Air Caraibes Orly – Cancun

Paris/Orly (ORY) – Cancún (CUN)

Vol TX 648 ORY 11h10 – CUN 14h55 mardi.

Vol TX 648 ORY 11h30 – CUN 15h15 dimanche.

Cancún (CUN) – Paris/Orly (ORY)

Vol TX 649 CUN 17h05 – ORY 09h45+1 mardi.

Vol TX 649 CUN 17h25 – ORY 09h05+1 dimanche.

La liaison sera opérée par des Airbus A350-900 d’une capacité de 389 sièges en trois classes. Des tarifs promotionnels sont disponibles à partir de 265 EUR par trajet.

Selon les données de l’Agence fédérale de l’aviation civile (AFAC), 471 926 passagers ont voyagé entre la France et le Mexique au cours de la période janvier-août 2022 avec un coefficient de remplissage de 86.9%. Ce segment est le troisième plus grand marché long-courrier du pays aztèque, et Air France, Aeroméxico et Air Caraïbes seront opérationnels au cours de la prochaine saison d’hiver.

Le réseau d’Air Caraïbes couvre La Havane, Santiago de Cuba, Punta Cana, Saint-Domingue, Port-au-Prince, la Guadeloupe, la Martinique, Saint Lucia, Saint Martin, Sint Maarten et maintenant Cancun.

Air Caraïbes, sœur de French Bee poursuit son développement et devrait embaucher pour la saison été 2023 dans les prochains mois pour assurer ses vols.

