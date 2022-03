Brussels Airlines, plus d’avions et recrutements

Partages

Brussels Airlines a décidé d’ajouter deux avions à sa flotte moyen-courrier cet été et continue de faire des recrutements. Cette croissance intervient plus tôt que prévu dans son plan de transformation (et l’accord de prêt de l’État). La raison, la compagnie aérienne voit une opportunité dans la demande croissante pour l’été. Avec un Airbus 319 et un A320 supplémentaires, Brussels Airlines veut répondre à la forte demande de voyages d’agrément. Elle souhaute défendre sa position sur le marché en tant que transporteur national de la Belgique.

Sur le réseau européen, Brussels Airlines a noté une augmentation significative de la demande pour l’été. 75 % de demandes supplémentaires de la part des voyagistes, 140 % de demandes supplémentaires d’affrètement par rapport à 2020, et l’anticipation que cette demande touristique augmentera encore d’ici à L’été.

Dans le cadre de Reboot Plus, Brussels Airlines a redressé sa flotte court et moyen-courriers de 42 avions en 2019 à 30 en 2020. Les marchés touristiques se redressant plus rapidement que prévu initialement, la compagnie aérienne a décidé d’étendre sa capacité. La location d’un A319 sera donc prolongée jusqu’en octobre 2022 et la mise en service d’un A320 sera avancée.

Peter Gerber, CEO de Brussels Airlines a indiqué :

Nous voyons des signaux clairs que cette crise touche lentement mais sûrement à sa fin. Le segment des loisirs sur le marché s’est redressé plus rapidement que prévu initialement et nous constatons également une augmentation lente mais régulière de la demande de voyages d’affaires. D’ici 2024, nous devrions retrouver le niveau de 2019 s’agissant de la demande dans le segment des voyages d’affaires. C’est définitivement le bon moment pour augmenter notre part de marché et confirmer une fois de plus notre position de transporteur national de la Belgique. Peter Gerber

Cette expansion de la flotte donnera aux pilotes de la compagnie la possibilité de revenir à un régime de travail à temps plein deux ans plus tôt que prévu. Ils ont actuellement un contrat à temps partiel comme cela était prévu dans son plan de transformation en 2020 afin de garder tous les pilotes. Du côté du personnel navigant commercial, les recrutements se poursuivent chez Brussels Airlines. Comme promis en 2020, Brussels Airlines a d’abord contacté ses ex-employés qui n’ont pas vu leur contrat prolongé en raison de la pandémie et du programme Reboot Plus. 135 des 165 PNC qui ont été invités à revenir ont accepté de travailler à nouveau pour Brussels Airlines.

En décembre, Brussels Airlines annonçait déjà une croissance de son secteur intercontinental, notamment en Afrique, grâce à un 9e A330. Cet avion supplémentaire permet à Brussels Airlines d’augmenter les fréquences vers plusieurs de ses destinations en Afrique sub-saharienne. Elle va aussi pouvoir reprendre ses vols vers Ouagadougou (Burkina Faso) et Conakry (Guinée), interrompus en 2020.

Partages