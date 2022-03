Biden ferme l’espace aérien américain

Partages

Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président Joe Biden a finalement annoncé qu’il suivrait l’exemple du gouvernement britannique, du Canada et de l’Union européenne. Joe Biden interdit les avions russes de l’espace aérien américain.

Annonçant une série de nouvelles sanctions destinées à augmenter la pression sur Vladimir Poutine pour qu’il retire ses troupes d’Ukraine, Biden a déclaré que la fermeture de l’espace aérien constituerait une « pression supplémentaire » sur l’économie russe.

Le président américain Joe Biden a déclaré :

Ce soir, j’annonce que nous nous joindrons à nos alliés pour fermer l’espace aérien américain à tous les vols russes – isolant davantage la Russie – et ajoutant une pression supplémentaire – sur leur économie. Joe Biden

Il a poursuivi :

Le rouble a perdu 30 % de sa valeur. La bourse russe a perdu 40% de sa valeur et les échanges restent suspendus. L’économie russe est sous le choc et Poutine est le seul responsable. Avec nos alliés, nous soutenons les Ukrainiens dans leur lutte pour la liberté. Aide militaire. Aide économique. Aide humanitaire. Joe Biden

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été le premier dirigeant mondial à annoncer jeudi dernier une interdiction de l’espace aérien pour les avions à réaction russes. Moscou a presque immédiatement riposté en annonçant une interdiction réciproque de l’espace aérien.

Les nations européennes et le gouvernement canadien ont suivi avec des interdictions similaires de l’espace aérien au cours du week-end. Cela a entraîné des sanctions réciproques de la part du gouvernement russe. Depuis hier Joe Biden a donc fait de même et interdit l’espace aérien américain aux appareils russes.

United dans le ciel russe

Lundi, cependant, United Airlines était la seule compagnie aérienne américaine à utiliser encore activement l’espace aérien russe.

Mardi soir, United a annoncé qu’elle suspendrait l’utilisation de l’espace aérien russe. La compagnie aérienne utilise l’espace aérien russe pour opérer ses vols vers l’Inde. Elle a été vivement critiquée et accusée d’avoir aidé à financer l’invasion de l’Ukraine par Poutine parce qu’elle doit payer la Russie pour survoler son espace aérien.

Dans une note interne, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle suspendrait temporairement le service entre San Francisco et Delhi et entre Newark et Mumbai, car éviter l’espace aérien russe rendrait le vol trop long.

La compagnie aérienne a déclaré aux membres du personnel qu’elle évaluait les options pour ces « itinéraires uniques ».

Au cours des derniers jours, la compagnie aérienne russe Aeroflot a demandé une autorisation spéciale pour pénétrer dans l’espace aérien qui lui est officiellement interdit afin d’effectuer des vols « humanitaires » pour secourir des citoyens russes bloqués.

