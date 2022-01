easyJet, alerte sécurité à Belfast

Une alerte de sécurité majeure a eu lieu jeudi matin à l’aéroport international de Belfast après l’arrivée d’un vol easyJet.

L’incident s’est produit à bord d’un vol easyJet qui est arrivé à Belfast en provenance de Londres Stansted jeudi à 8h48.

Des ambulances ont été vues se précipitant sur les lieux peu avant 9 heures du matin. Des véhicules d’urgence ont encerclé l’avion alors qu’il atterrissait et l’ont escorté jusqu’au bâtiment.

Des unités de chiens policiers sont montées à bord de l’avion alors qu’il se trouvait à l’extérieur du terminal.

Un porte-parole d’easyJet a confirmé que le vol EZY481 de Belfast International à Édimbourg avait été retardé au départ en raison de « contrôles de sécurité supplémentaires par les autorités aéroportuaires, à titre de précaution uniquement ».

La compagnie aérienne a précisé :

La sûreté et la sécurité de ses passagers et de son équipage sont toujours la priorité absolue d’easyJet et nous tenons à remercier les passagers pour leur compréhension.

easyJet