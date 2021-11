Le secteur aérien pari sur une forte reprise !

Partages

Une méga commande pour Airbus qui montre clairement que l’aérien mise sur une forte reprise post Covid !

Wizz Air, Frontier, Volaris et JetSMART (Chili, Argentine) ont annoncé une commande de 255 avions. Cette commande supplémentaire de la famille A321 a été dans le cadre d’un accord conjoint Indigo Partners. La commande ferme a été signée lors du Dubaï Air Show.

Cette commande porte le nombre total d’avions commandés par les compagnies aériennes Indigo Partners à 1 145 appareils de la famille A320. Les avions commandés aujourd’hui sont un mélange d’A321neos et d’A321XLR, qui seront livrés aux compagnies aériennes comme suit :

Wizz Air : 102 appareils (75 A321neo + 27 A321XLR)

Frontier : 91 appareils (A321neo)

Volaris : 39 appareils (A321neo)

JetSMART : 23 appareils (21 A321neo + 2 A321XLR)

En plus de cette commande, Volaris et JetSMART convertiront 38 A320neo à A321neo.

Bill Franke, directeur associé d’Indigo Partners, a déclaré :

Cette commande réaffirme l’engagement de notre portefeuille de compagnies aériennes à une croissance régulière au cours de la prochaine décennie. Les Airbus A321neo et A321XLR ont une efficacité de pointe, de faibles coûts unitaires et une empreinte carbone considérablement réduite par rapport aux modèles précédents. Avec ces avions, Wizz, Frontier, Volaris et JetSMART continueront d’offrir des tarifs bas, de stimuler les marchés qu’ils desservent et d’améliorer leur profil de durabilité à la pointe de l’industrie. Bill Franke

De son coté Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus et directeur d’Airbus International, a indiqué :

Nous sommes ravis de continuer à étendre notre relation avec les principales compagnies aériennes d’Indigo Partners, Wizz, Frontier, Volaris et JetSMART, qui ont agi rapidement et de manière décisive ces derniers mois pour se positionner pour cette commande historique alors que l’effet pandémique s’estompe et que le monde veut des vols plus durables. Christian Scherer

Airbus A321, forte reprise et avion propre

L’A321neo intègre des moteurs et des Sharklets de nouvelle génération, qui offrent ensemble plus de 25 % d’économies de carburant et de CO2. C’est aussi une réduction de 50 % du bruit. La version A321XLR offre une extension de portée supplémentaire à 4 700 nm. Cela donne à l’A321XLR un temps de vol pouvant aller jusqu’à 11 heures. De plus les passagers bénéficient tout au long du voyage de l’intérieur Airspace d’Airbus. Ce systeme apporte la dernière technologie en cabine pour la famille A320.

Fin octobre 2021, la famille A320neo totalisait plus de 7 550 commandes de 122 clients depuis son lancement en 2010. Depuis son entrée en service il y a cinq ans, Airbus a livré plus de 1 950 appareils de la famille A320neo qui ont contribué à économiser 10 millions tonnes de CO2.

Indigo Partners LLC, basé à Phoenix, en Arizona, est un fonds de capital-investissement axé sur les investissements mondiaux dans le transport aérien.

Le secteur aérien mise clairement sur une forte reprise post Covid et Airbus en profite pleinement !