La reprise long-courrier arrive !

La reprise du long-courrier arrive et le personnel de cabine qui a été licencié par Qatar Airways au plus fort de la pandémie est invité à postuler pour récupérer ses anciens emplois. Une nouvelle offre d’emploi sur le site officiel des carrières de la compagnie aérienne basée à Doha a été publiée.

La nouvelle est un signe positif que la reprise des vols long-courrier arrive enfin, même s’il n’était pas immédiatement clair combien de postes la compagnie aérienne cherchait à pourvoir ou quand les anciens PNC seraient susceptible de récupérer ses ailes.

L’offre d’emploi indique :

Alors que les conditions du marché s’améliorent et que notre réseau se développe, nous sommes désormais en meilleure position pour ramener nos précieux anciens PNC, ambassadeurs de Qatar Airways dans le monde. Nous privilégions les anciens PNC hautement motivés qui peuvent offrir notre hospitalité légendaire et un service de classe mondiale. Avec des avantages de pointe et des programmes de formation sans précédent, vous soutiendrez la division Expérience client en créant des expériences mémorables pour nos passagers à bord.

Les anciens salariés auront jusqu’au 24 juillet pour déposer leur candidature .

Qatar Airways a licencié environ 20 pour cent de l’ensemble de ses effectifs mondiaux l’année dernière, y compris un nombre important de pilotes et de personnel de cabine. Le directeur général de la compagnie aérienne, Akbar Al Baker, a défendu les licenciements collectifs, affirmant que le nombre de suppressions d’emplois avait été « considérablement inférieur à celui de bon nombre de nos compagnies aériennes concurrentes pendant cette période ».

Le personnel de cabine vétéran comptant plus de 15 ans de service dans la compagnie aérienne a été sélectionné de manière disproportionnée pour le licenciement. Cela a suscité des critiques sur l’âgisme, car les membres d’équipage les plus expérimentés avaient au moins 35 ans ou plus.

En mars, Qatar Airways a commencé à inviter à nouveau certains membres d’équipage qui avaient été exclus du Qatar lorsque les agents de l’immigration ont imposé des restrictions strictes aux frontières qui ont empêché les titulaires de visas d’expatriés étrangers de retourner dans le petit pays du golfe Persique.

Un email envoyé comporte :

En tant que membre de notre équipe d’équipage de cabine qui se trouve en dehors du Qatar pendant une période prolongée en raison de la pandémie de COVID-19, nous espérons que cet e-mail vous trouvera en sécurité et en bonne santé dans votre emplacement actuel. Nous comprenons que cela a pu être une période difficile pour vous et que vous souhaitez reprendre le service actif avec la compagnie aérienne au Qatar le plus tôt possible. Nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes maintenant à un stade où nous sommes en mesure de lancer le processus d’organisation du retour des membres d’équipage de cabine bloqués. »

La reprise du long-courrier a poussé Qatar Airways a mettre en place une stratégie de reprise agressive, la compagnie aérienne desservant désormais plus de 140 destinations dans le monde. Le rival régional Emirates n’a pas indiqué quand il pourrait commencer à inviter d’anciens membres d’équipage de cabine, mais le transporteur à bas prix flydubai a déjà rappelé certains membres d’équipage en congé.