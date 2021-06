Wizzair, reprise et désaccord avec Air France

Partages

Le directeur général de Wizz Air, Jozsef Varadi, a déclaré qu’il espérait trouver une issue à la crise du COVID-19 qui a dévasté l’industrie du transport aérien au cours des six à 12 prochains mois.

Le transporteur à bas prix coté à Londres exploite actuellement environ 85 % de ses capacités de 2019 et en exploitera plus de 100 % d’ici la fin août, a déclaré Varadi lors du Forum virtuel de l’air de Paris.

Wizz Air s’attend à se remettre complètement de la crise des coronavirus alors que la demande de voyages rebondit après la pandémie.

S’exprimant lors du Forum virtuel de l’air de Paris, Varadi a répété des commentaires récents selon lesquels la compagnie aérienne basée en Hongrie offrira plus de sièges cet été qu’elle ne le faisait il y a deux ans avant que la pandémie ne frappe.

Jozsef Varadi a déclaré :

De mon point de vue, 2022 devrait être une année assez robuste en termes de livraison non seulement du volume de trafic mais aussi des performances financières qui y sont attachées. Je considère 2022 comme une année de reprise complète pour Wizz Air. Jozsef Varadi

S’exprimant aux côtés de Varadi, le PDG d’Air France-KLM, Ben Smith, a déclaré qu’il avait été agréablement surpris par la demande des voyageurs rendant visite à leurs amis et à leur famille. « Nous espérons exploiter environ 60 à 65 % de la capacité cet été. »

Wizzair et Air France, désaccord sur la réglementation des compagnies aériennes

Smith a également déclaré que les compagnies aériennes traditionnelles ont besoin de plus de temps pour se remettre avant que la pleine concurrence pour les créneaux d’aéroport ne soit rétablie, suscitant une vive réponse de Varadi.

La suspension de la règle « à utiliser ou à perdre » a permis aux principaux transporteurs de préserver l’accès aux aéroports pendant la crise du coronavirus malgré l’effondrement du trafic, déclenchant les protestations de rivaux à bas prix désireux de se développer dans des aéroports autrefois encombrés.

Les compagnies aériennes étaient tenues d’utiliser 80 % des créneaux de décollage et d’atterrissage d’avant la crise ou de les céder à leurs concurrents. Les principaux transporteurs font maintenant pression pour prolonger un seuil plus bas et d’autres aménagements pendant la prochaine saison d’hiver.

Ben Smith, patron du groupe Air France – KLM, a déclaré :

Il était logique de donner aux compagnies aériennes une pause dans la règle de l’utilisation ou de la perte des créneaux. Nous ne pensons pas que notre industrie soit encore en mesure de mettre cela en place. Ben Smith

Le directeur général d’Air France-KLM a également mis en garde contre le fait de permettre aux rivaux low-costs de « profiter » de la crise en se développant sur les marchés nationaux touchés par la crise en utilisant des équipages sur des contrats étrangers à moindre coût.

Mais Varadi a déclaré que la suspension des règles sur les créneaux était discriminatoire en faveur des transporteurs soutenus par l’État et sape le marché unique européen. La France a récemment porté sa participation dans Air France-KLM à 28,6 %.

Jozsef Varadi a indiqué :

C’est le niveau de nationalisation qui compte dans le jeu de nos jours. Ce ne sont pas seulement les gouvernements qui s’impliquent du côté des capitaux propres de l’industrie, mais protègent cet investissement par diverses mesures administratives, comme les créneaux horaires. Jozsef Varadi

Varadi a mis en garde contre des réflexes politiques similaires dans des domaines tels que la taxe environnementale et il s’est à nouveau opposé à Smith sur les mesures européennes visant à exiger un pourcentage minimum de carburant d’aviation durable (SAF) qui a des émissions de carbone plus faibles mais des coûts plus élevés.

Le patron d’Air France-KLM s’est fait l’écho des avertissements des compagnies aériennes établies qui ont déclaré que l’application du mandat dit SAF aux liaisons long-courriers finirait par profiter aux concurrents non européens.

Ben Smith a déclaré :

Nous ne voulons pas être placés dans une position où cela modifie les règles du jeu équitables entre nous et les autres transporteurs long-courriers. Ben Smith

Mais Varadi a déclaré que les mesures visant à exempter les voyages intercontinentaux ignorent la situation dans son ensemble et constituent également une menace sérieuse pour une concurrence loyale.

Jozsef Varadi a commenté :

Sommes-nous responsables de l’environnement ou non ? Il faut à une approche transparente et non discriminatoire du carburant vert. Cela ne devrait pas être un autre moyen de fausser davantage le marché en mettant les opérateurs historiques dans une meilleure situation. Jozsef Varadi

Wizzair et Air France ont un désaccord qui reflète parfaitement les différences entre low-costs et majors…

Partages