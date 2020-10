AvionATerre et inepties

Partages

Manifestations contre le trafic aérien

#AvionsATerre, tel est le slogan des manifestations de ce week-end dans les aéroports français.

De nombreux aéroports ont été le théâtre de manifestations ce weekend. #AvionsATerre et ces manifestations ont pour but de fortement diminuer le trafic aérien afin de « sauver la planète »… 19 aéroports ont été ciblé par ce collectifs écologique et de nombreuses arrestations ont eu lieu.

Ces ONG et autres collectifs souhaitent utiliser la crise du coronavirus pour mettre en place la reconversion (disparition) du secteur aérien. Pour eux il faut, entre autre, ne plus desservir les villes qui sont à moins de 5 heures de train et ne plus agrandir les aéroports.

Les compagnies aériennes françaises sont vent debout face à ces projets. La FNAM a indiqué concernant la fermeture des lignes :

Les liaisons qui seraient concernées par ces suppressions répondent à un besoin économique, les supprimer met en danger des emplois et expose les territoires à des délocalisations d’entreprises (Michelin à Clermont-Ferrand, Airbus à Toulouse…). FNAM

Parmi les autres idées véhiculées par ce mouvement #AvionsATerre, l’éco-contribution kilométrique renforcée ! Une nouvelle taxe sur les billets d’avion qui pourrait aller jusqu’à 400 euros pour un seul billet ! Le montant annuel est évalué a environ 4.2 milliards d’euros…

Mais le mouvement pense évidemment aux salariés de l’aéronautique qu’ils sont en train d’enterrer. Il propose de commencer des maintenant à réfléchir à la reconversion :

Il faut amorcer un travail avec tous les acteurs du secteur aérien, notamment les salariés, pour élaborer un plan de relocalisation des emplois et de reconversion du secteur de l’aéronautique. Même si les compagnies et l’État poussent pour, rien ne dit qu’on retrouve un jour le niveau de trafic aérien d’avant crise. Et plus on retarde la reconversion du secteur aérien, plus celle-ci sera subie et brutale. #AvionATerre

Il faut tout de même prendre en compte que tout cela ne concerne que la France et les compagnies aériennes françaises ! L’Europe n’acceptera jamais de légiférer pour interdire les vols que ce soit de moins de 5 heures ou même de moins d’une heure.

Pour que l’Europe accepte il faudrait un réel enjeu écologique et, désolé #AvionsATerre, ce n’est pas le cas !

Au niveau mondial le trafic aérien c’est moins de 2% du CO2, autant dire peanuts. A côté de cela c’est 4.1% de la richesse mondiale et plus de 87 millions d’emplois !

En France le secteur qui émet le plus de CO2 c’est le transport routier. Vient après l’industrie manufacturière et les résidences plus le secteur tertiaire, le transport aéronautique n’est même pas dans la liste… (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015759 ). Au niveau mondial ça donne cela :

Bâtiments : 16.5% dont Bâtiments résidentiels 10.2%, Bâtiments commerciaux 6.3%,

Transports 14.7%, dont Transport routier 10.5%, Trafic aérien 1.7%, Trafic ferroviaire, maritime et autres 2.5%,

Déforestation et gestion forestière 12.2%,

Industries diverses 24.4% dont Ciment 5.0%, Industries chimiques 4.1%, Fer et acier 4.0%, Aluminium et autres métaux 1.2%, Papeterie et imprimerie 1.1%, Machinerie 1.0%, Transformation alimentaires et tabac 1.0%, Autres industries 7.0%,

Extraction des énergies fossiles 7.7%,

Agriculture hors déforestation 15.2% dont : Élevage et déchets de l’élevage 5.4%, Sols agricoles 5.2%, Autres productions agricoles 1.7%, Culture du riz 1.5%, Énergie utilisée en agriculture 1.4%,

Déchèteries 1.7%,

Gestion des déchets et des eaux usées 1.5%

A la vue de ces chiffres il est clair que détruire un pan de l’économie aussi important que l’aéronautique est une idée qui ne peut venir d’un cerveau sain et équilibré !

De plus, il faut savoir que les émissions de CO2 par passager transporté ont diminué de 25% en 15 ans, quel autre secteur peut en dire autant, aucun !

Ces écolo-bobo-gaucho #AvionsATerre sont évidemment contre l’aérien et son (ridicule) CO2 mais aussi contre le nucléaire ! Sachez qu’à cause de la fermeture de centrale nucléaire et également du refus d’en construire de nouvelle, la France a vu sa production d’électricité thermique augmenter de plus de 20% entre 2016 et 2017. Super le bilan carbone. Continuez comme ça les gars, vous êtes des champions…

Partages