Air Tahiti Nui, plus long vol du monde

Air Tahiti Nui a effectué le plus long vol domestique du mond en reliant Papeete à Paris sans escale.

C’est grâce à l’utilisation d’un Boeing 787-9 et aux vents en altitude favorables que ce vol a été réalisé. Air Tahiti Nui a effectué le plus long vol en parcourant 15 715 kilomètres, la cause de cet exploit est l’épidémie de coronavirus.

Habituellement la compagnie aérienne fait escale aux USA. Suite à la décision de Donald Trump d’interdire l’accès du territoire aux français cela n’est plus possible.

Ce vol Air Tahiti Nui, le plus long du monde, était programmé pour une durée de 16h30 !

Pour la suite la compagnie polynésienne fera escale en Guadeloupe afin de contourner l’interdiction mise en place aux USA.

