Le CQP pour obtenir le CCA, bonne ou mauvaise idée ?

Le contrat de professionnalisation est un contrat d’alternance qui permet d’acquérir une qualification et de favoriser l’insertion professionnelle. Depuis plusieurs années les compagnies aériennes proposent des contrats CQP a des personnes n’ayant pas la licence CCA. Nous n’allons pas entrer dans des considérations de politique nationale ou de finance publique mais seulement sur l’intérêt économique de ce dispositif pour les postulants.

Rémunération en contrat CQP (avec et sans CCA)

La rémunération en contrat de CQP est en fonction de vos qualifications et de votre âge. Dans le cas qui nous intéresse nous prendrons le Bac (pas le niveau Bac) comme référentiel. Il y a 3 tranches d’âge pour la rémunération :

Moins de 21 ans

De 21 ans à 25 ans

Plus de 26 ans

En termes de rémunération voici ce que les textes indiquent (pour des personnes ayant le Bac ou plus) :

Moins de 21 ans -> 65% du SMIC soit 838 euros net par mois

De 21 ans à 25 ans -> 80% du SMIC soit 1 116 euros net par mois

Plus de 26 ans -> 85% du SMIC soit 1188 euros net par mois

A cela, en fonction de la convention collective de la compagnie aérienne, peuvent s’ajouter des primes repas, des primes de nuit…

Rémunération en CDD avec CCA

Prenons pour exemple les hôtesses de l’air et stewards de Transavia. Nous choisissons cette compagnie car elle propose de contrat CQP avec et sans CCA et des CDD « classiques »

Un PNC en début de carrière gagne entre 1 800 euros et 2 000 euros net par mois.

Sur un an nous avons donc 10 056 euros pour un CQP de moins de 21 ans, 13 392 euros pour un CQP entre 21 et 25 ans et enfin 14 256 euros pour les plus de 26 ans. Encore une fois cette somme ne prend pas en compte les éventuelles primes. Ne pas compter sur ces dernières pour augmenter son salaire de plusieurs centaines d’euros par mois même si elles peuvent représenter entre 100 et 150 euros dans certaines compagnies aériennes.

Pour un PNC en CDD c’est entre 20 000 et 22 000 euros net la première année.

Le CCA c’est cher !

Le CCA est une licence de vol. La formation pour obtenir le CCA coute 2 000 euros sans les « options » et peut monter a plus de 3 500 euros avec les « packs complets »

Si l’on reprend les chiffres précédents :

Un CQP de moins de 21 ans « perd » environ 10 900 euros à l’année par rapport à un PNC en CDD. Entre 21 et 25 ans c’est 7 600 euros et pour les plus de 26 ans environ 6 800 euros…

Si l’on remet en parallèle le cout d’un CCA à 2 000 euros chacun pourra se faire son opinion.

De plus, si certaines compagnies aériennes proposent des CQP ce n’est pas le cas de toutes les compagnies aériennes françaises.

Il est aussi possible de passer son CCA en intégrant une compagnie étrangère. Voler 2 ans chez Ryanair pour « économiser » les 2 000 euros du CCA en souhaitant intégrer Air France ou une autre compagnie aérienne long-courrier est une option mais est-elle intéressante ?

Les recrutements pour la saison hiver arrivent bientôt, pensez à préparer vos dossiers, bosser votre anglais et les sélections. Pour le reste, bonne réflexion !

