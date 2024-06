easyJet à Paris CDG

La compagnie aérienne easyJet poursuit son expansion à Paris CDG ou elle est arrivée il y a plus de 15 ans maintenant. Pour l’hiver prochain la lowcost britannique mettra dans son planning 4 nouvelles destinations au départ de CDG. Les voyageurs pourront rejoindre Oslo, Tromso, Newcastle ou encore Fuerteventura.

Dans son communiqué easyJet a indiqué :

Pour la première fois depuis la France, easyJet étend son réseau et desservira le Norvège avec Oslo et Tromso, la capitale de l’Arctique. Deux nouvelles destinations qui offrent accès direct aux pays nordiques depuis Paris cet hiver, pour découvrir la beauté de des paysages enneigés et des aurores boréales à couper le souffle.

