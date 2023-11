Partages

Un Boeing 737-800 de Transavia NL a été endommagé lundi matin à l’aéroport d’Eindhoven. Cela fait suite à une collision avec une ambulance sur le tarmac de l’aéroport.

Pour une raison inconnue, une ambulance a heurté un Boeing 737-800 de Transavia hier, lundi 20 novembre 2023. L’avion, immatriculé PH-HBK, se trouvait à l’aéroport d’Eindhoven depuis dimanche soir. Dans la matinée, les derniers préparatifs ont été effectués pour le vol prévu vers Alicante. Les 157 passagers étaient déjà à bord lorsque le véhicule est entré en collision avec le Boeing 737. Un passager a indiqué :

Nous attendions le départ quand nous avons entendu un big bang et l’avion a fait des allers-retours » Passager Transavia

Tous les occupants ont alors dû quitter l’avion, « même les valises ont dû être retirées ». Plus tard, il a été annoncé aux passagers du vol Transavia que l’avion n’était pas en état pour effectuer le vol. Un trou d’environ 15 centimètres de long et 10 centimètres a été découvert après la collision. Néanmoins, les voyageurs ont été acheminé vers Alicante le même jour. Transavia a envoyé un avion pour remplacer le Boeing 737 endommagé à Eindhoven. Le vol HV6623 est parti pour l’Espagne avec plus de trois heures et demie de retard.

Boeing 737 Transavia endommagé, ce n’est pas un cas isolé

C’est la quatrième fois en deux mois qu’un véhicule entre en collision avec un avion dans un aéroport européen. Un Condor A330neo flambant neuf a été percuté par un camion à chargement à l’aéroport de Francfort. Quelques semaines plus tôt, un camion de restauration avait percuté un Boeing 737 de Ryanair. Début novembre, un Corsair A330 a été endommagé lorsqu’il est entré en collision avec un escalier alors qu’il était remorqué.

