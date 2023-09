Partages

Un couple a été surpris en train d’avoir des relations sexuelles sur un vol easyJet à destination de l’Espagne a été accueilli par la police à son atterrissage. Ils font désormais parti du Mile High Club, un club très ancien …

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent un steward de la compagnie aérienne EasyJet ouvrant la porte pour découvrir un homme et une femme en pleine action.

On peut entendre d’autres passagers crier, rire et applaudir, tandis que le PNC tourne le dos et détourne le regard avec un embarras apparent.

L’événement a eu lieu le 8 septembre sur un vol EasyJet reliant l’aéroport de Londres Luton à l’île espagnole d’Ibiza.

Dans une déclaration un porte-parole d’EasyJet a déclaré :

Nous pouvons confirmer que ce vol de Luton à Ibiza le 8 septembre a été accueilli par la police à son arrivée en raison du comportement de deux passagers à bord. easyJet

On ne sait pas si le couple qui a eu des relations sexuelles dans un avion easyJet a été arrêté et la police locale d’Ibiza n’a pour l’instant pas fait de commentaire. La police du Bedfordshire, qui supervise le maintien de l’ordre à l’aéroport de Londres Luton, a déclaré qu’elle n’était pas impliquée dans l’incident.

La loi britannique n’interdit pas d’avoir des relations sexuelles dans un avion, mais les personnes surprises en train de le faire risquent d’être inculpées en vertu de la loi de 2004 sur les infractions sexuelles.

En vertu de cette loi, il est illégal d’avoir des relations sexuelles dans des toilettes accessibles au public. La loi s’applique à tout avion immatriculé au Royaume-Uni et est passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement et d’une amende.

Il y a eu des nombreux incidents cet été.

Il s’agit notamment de passagers qui ont raté leur vol et se sont forcé un chemin vers une passerelle d’embarquement, l’un d’eux ayant sauté sur la piste. Il y a aussi eu un passager en classe affaires qui a forcé un avion à se dérouter après avoir découvert que son choix de repas n’était pas disponible.

Les États-Unis ont accueilli un grand nombre de voyageurs difficiles cette année. Au 10 septembre, la Federal Aviation Administration a déclaré avoir reçu 1 426 rapports faisant état de passagers indisciplinés.

Quand a nos deux amoureux qui ont eu des relations sexuelles dans un avion easyJet ils rejoignent le Mile High Club après cette performance !