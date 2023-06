Transavia à Dubaï

Partages

Transavia France, filiale low-cost du groupe Air France, élargit son offre de vols hivernaux pour la saison 2023-2024. La compagnie aérienne a annoncé l’ajout de deux nouvelles routes internationales, avec des vols vers Dubaï depuis l’aéroport de Lyon et celui Marseille.

C’est la première fois que Transavia volera vers Dubaï. Les vols seront opérés trois fois par semaine. Les billets sont disponibles à l’achat sur le site internet de la compagnie aérienne.

Transavia vise à offrir plus d’options de voyage aux clients qui souhaitent partir en vacances ou retrouver leurs proches. En plus des lignes de Dubaï, Transavia met également en place des liaisons entre Brest et Marrakech, Rennes et Marrakech et Paris Orly et Tozeur pour la saison d’hiver.

