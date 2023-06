Singapore Airlines n°1 selon Skytrax

Partages

Skytrax a annoncé son palmarès et c’est Singapore Airlines qui, une fois de plus, se place en haut du podium.

Pour la cinquième fois en 23 ans d’histoire Singapore Airlines a été nommée meilleure compagnie aérienne dans le cadre des Skytrax World Airline Awards 2023.

L’annonce a été faite lors d’un gala le 20 juin au Musée de l’Air et de l’Espace lors du Salon du Bourget. Il y a peu elle a été nommée n°5 mondial par l’agence de sécurité aérienne et de notation des produits AirlineRatings.

Edward Plaisted, PDG de Skytrax, a indiqué :

Singapore Airlines a obtenu d’excellents résultats dans de nombreuses catégories de prix, le point culminant étant la reconnaissance de sa cabine de première classe comme la meilleure première classe au monde. Edward Plaisted

Pour recueillir les résultats de cette année, le cabinet de conseil en aviation basé au Royaume-Uni a mené des enquêtes client indépendantes et autofinancées auprès de plus de 325 compagnies aériennes dans le monde entre septembre 2022 et mai 2023.

Goh Choon Phong, PDG de Singapore Airlines, a déclaré que la victoire était due au travail inlassable de son équipe, qui a fait «de nombreux sacrifices pour s’assurer que SIA était prête pour la reprise du transport aérien. Cela nous a permis de sortir plus forts et plus en forme de la pandémie. »

Meilleure de sa classe

Qatar Airways, sept fois lauréate de la compagnie aérienne de l’année, était numéro 2 cette année, suivie par la compagnie japonaise ANA All Nippon Airways en troisième position, Emirates quatrième et Japan Airlines cinquième.

Le porte-drapeau du Qatar a obtenu la victoire pour les catégories suivantes :

La meilleure classe affaires au monde

Le meilleur siège en classe affaires au monde

Le meilleur salon de classe affaires au monde (le salon Al Mourjan à l’aéroport international Hamad)

Le meilleur salon de classe affaires au monde et la meilleure compagnie aérienne en Moyen-Orient.

ANA a remporté le prix des normes d’hygiène les plus élevées : elle a été nommée compagnie aérienne la plus propre au monde pour la troisième année consécutive, et a remporté le prix des meilleurs services aéroportuaires au monde.

Kuwait Airways, qui vient de lancer un service de chauffeur gratuit pour les passagers de première classe et de classe affaires, a été nommée la compagnie aérienne la plus améliorée au monde, tandis qu’AirAsia a été nommée la meilleure compagnie aérienne à bas prix au monde. Il n’y a pas eu de surprises, car elle a remporté le prix chaque année depuis 2010.

Scoot a été élue meilleure compagnie aérienne low-cost long-courrier au monde et Volotea l’a emporté dans la catégorie très compétitive de la meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe.

Air Canada a triomphé dans la nouvelle catégorie des compagnies aériennes les plus familiales au monde, qui couvre des éléments tels que les politiques de sièges familiaux, l’embarquement prioritaire et les commodités pour les enfants.

Le personnel de cabine de Garuda Indonesia a été élu meilleur au monde, Cathay Pacific a remporté le prix du meilleur divertissement en vol au monde et Bangkok Airways a été une fois de plus la meilleure compagnie aérienne régionale au monde.

Delta Air Lines a été nommée meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord, avec le meilleur service pour la région, tandis que Sun Country Airlines a été nommée meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord pour la première fois. Alaska Airlines a été la meilleure compagnie aérienne régionale d’Amérique du Nord.

Les meilleures compagnies aériennes du monde en 2023, selon Skytrax

Singapore Airlines Qatar Airways ANA All Nippon Airways Emirates Japan Airlines Turkish Airlines Air France Cathay Pacific EVA Air Korean Air Hainan Airlines Swiss Int’l Air Lines Etihad Airways Iberia Fiji Airways Vistara Qantas Airways British Airways Air New Zealand Delta Air Lines

Meilleur équipage de cabine au monde 2023

Garuda Indonesia Singapore Airlines ANA All Nippon Airways EVA Air Hainan Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Thai Airways Emirates Japan Airlines

Meilleures compagnies aériennes low-cost au monde 2023

AirAsia Scoot Indigo Flynas Volotea Transavia France Sun Country Airlines Southwest Airlines airBaltic Jet2.com easyJet Vueling Airlines Ryanair Jetstar Airways flyDubai

Les compagnies aériennes les plus familiales au monde 2023

Air Canada Singapore Airlines Emirates Qatar Airways ANA All Nippon Airways Japan Airlines Virgin Atlantic Etihad Airways EVA Air British Airways

Une fois de plus Singapore Airlines est élue n°1 par Skytrax…

