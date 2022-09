Wizzair, forte expansion

Partages

Wizzair poursuit son expansion en Italie, ce qui en fait la troisième compagnie aérienne du pays.

Wizzair ajoute deux Airbus A321neo à Rome Fiumicino et un à Milan Malpensa

L’attribution de ces avions permet le lancement de 12 nouvelles routes. Cela permet également l’augmentation de la fréquence sur cinq routes au départ de Rome et trois au départ de Milan. Les nouveaux itinéraires seront lancés à partir d’octobre 2022, avec des billets disponibles dès maintenant sur wizzair.com ou sur l’application mobile de la compagnie aérienne.

L’attribution de deux avions Airbus A321neo à la base de Rome Fiumicino portera le nombre d’appareils à sept avions.

Cette décision porte le nombre de routes à 65, y compris le lancement de sept nouvelles routes. Les passagers pourront désormais s’envoler vers Barcelone, Göteborg, Malaga, Paris Orly, Porto, Séville et Valence. De plus, les vols seront plus fréquents vers Eindhoven, Hurghada, Paris Orly, Tel Aviv et Erevan.

Wizzair pourquit son expansion également à Milan Malpensa. La base recevra un avion supplémentaire, ce qui portera le nombre à six avions.

Wizzair introduira cinq nouvelles routes vers Cardiff, Djeddah, Marsa Alam, Riyad et Erevan à partir d’octobre 2022. Cette capacité supplémentaire signifie également que Wizzair peut augmenter la fréquence des vols sur les liaisons vers Tel Aviv, Catane et Athènes. Avec cette expansion, la compagnie aérienne exploitera des liaisons vers 43 destinations au départ de Milan.

Wizzair a indiqué :

Nous sommes ravis de nous développer en Italie pour devenir la troisième plus grande compagnie aérienne du pays, démontrant notre engagement à accroître notre présence sur le marché. Wizzair

La compagnie aérienne continuera à desservir l’aéroport de Palerme. Wizzair assurera des vols quotidiens entre Milan Malpensa et Venise Marco Polo ainsi que Palerme pour continuer satisfaire les clients nationaux.

Wizzair poursuit une politique de forte expansion en Europe en s’appuyant sur une reprise dynamique.

