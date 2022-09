Le personnel compagnies part pour l’Ukraine !

Partages

Le personnel de cinq compagnies aériennes russes a commencé à recevoir des avis de conscription pour rejoindre l’armée en Ukraine. Cela a débuté un jour après que le président Vladimir Poutine a ordonné une « mobilisation partielle » d’environ 300 000 réservistes. Les connaisseurs du groupe Aeroflot affirment désormais qu’entre 50 et 80 % des employés actifs pourraient être appelés à combattre en première ligne en Ukraine.

Des courriers de conscription auraient été reçus par le personnel de cinq compagnies aériennes russes. Cela concerne Aeroflot, S7, UTair, Ural Airlines et Red Wings, selon les médias locaux.

Des sources associées au groupe Aeroflot ont déclaré au journal Kommersant que le nombre de travailleurs « éligibles » susceptibles de rejoindre l’armée se situe entre 50 et 80% de la main-d’œuvre totale.

Les sources affirment qu’Aeroflot s’efforce maintenant de dresser une liste des travailleurs qui effectuent des travaux essentiels. Cela afin qu’ils soient exemptés du service militaire. Le problème est que personne ne sait où envoyer la liste pour éviter que les travailleurs ne soient appelés à rejoindre l’armée.

De nombreux pilotes de ligne commerciaux en Russie ont commencé leur carrière dans l’armée. Ils pourraient être les premiers à être enrôlés. L’armée russe pourrait également être désireuse d’appeler des ingénieurs et des agents de maintenance.

Les compagnies aériennes russes déjà interdites

L’industrie aéronautique russe cède déjà sous le poids des sanctions occidentales. En particulier les pièces de rechange dont l’importation dans le pays est interdite. Les compagnies aériennes comptent désormais sur des ingénieurs hautement expérimentés pour maintenir leurs avions en état de navigabilité.

L’Europe et le Royaume-Uni ont placé les compagnies russes sur la « listes de sécurité aérienne » par crainte de défaillance. La liste de la sécurité aérienne est composée de compagnies aériennes qui ne respectent pas les normes de sécurité internationales et qui sont interdites d’accès à l’espace aérien européen et britannique.

Kommersant rapporte également que certains contrôleurs aériens ont reçu leurs papiers. Cela soulève d’autres problèmes de sécurité. Les compagnies aériennes ont rejeté les rumeurs selon lesquelles elles auraient gardé certains personnel de bord à la maison de peur qu’ils ne se voient enrôlé pour l’Ukraine à l’aéroport.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de la mobilisation de Poutine, les vols au départ de la Russie se sont vendus et les tarifs aériens sont monté en flèche alors que les hommes russes en âge de combattre tentaient de trouver des moyens d’échapper à l’appel de Poutine.

Les compagnies aériennes russes auraient reçu l’ordre de cesser de vendre des billets aux voyageurs solitaires de sexe masculin. Cependant les vols au départ de la Russie restent bondés.

