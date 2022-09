Le Japon ouvre ses frontières !

Partages

PNC Save the date : le 11 Octobre 2022, Réouverture des frontières du Japon sans restrictions !!!

Après une période de 30 mois de restrictions de voyage vers le Japon, il sera enfin possible aux clients de voyager à nouveau du et vers le Japon en tant que touriste sans aucune contrainte!

Les compagnies aériennes dont le groupe Air France-KLM ont de suite fait preuve de réactivité en annonçant l’augmentation immédiate des fréquences vers le Japon afin d’accueillir à nouveau les clients japonais à bord, clientèle dont les attentes sont aussi élevées que le pouvoir d’achat.

Mettez donc toutes les chances de votre côté lors de vos futurs entretiens de recrutement en vous formant aujourd’hui au Japonais PNC – Niveau grand débutant !

Notre formation de Japonais dédiée aux métiers de PNC ne nécessite aucune notion préalable de japonais. Elle permet d’acquérir rapidement des compétences linguistiques et culturelles, savoirs, savoir-faire et savoir être, utilisables au quotidien face au client japonais via une équipe de formation 100% PNC.

La formation Okyakusama PNC est la compétence différenciatrice qui permet aux PNC de ravir et fidéliser le client japonais à bord des avions !

Ajoutez le Japonais PNC à votre CV et démarquez-vous lors des recrutements face aux autres candidats!

Toutes nos formations sont éligibles et finançables par Pôle Emploi et via le CPF.

Inscription et retours stagiaires PNC en ligne sur www.okyakusama.fr/pnc

