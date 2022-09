Grève dans le ciel français

L’Autorité de l’aviation civile française a ordonné aux compagnies aériennes de réduire leurs horaires de moitié vendredi. Cela en raison d’une grève des aiguilleurs du ciel français dans tout le pays.

La DGCA a averti les passagers de s’attendre à « des annulations de vols et des retards importants » à la suite de la grève d’une journée du 16 septembre des employés du contrôle aérien représentés par le syndicat SNCTA.

Air France a déclaré mercredi qu’elle réduirait son réseau court-courrier d’environ 55% le jour de la grève. Cependant la compagnie française prévoit toujours d’exploiter jusqu’à 90% des vols long-courriers.

Le gouvernement français a demandé aux compagnies aériennes d’autoriser les passagers à reporter leurs voyages sans pénalité.

Un porte-parole d’Air France a déclaré :

Nos équipes à l’aéroport et dans nos centres de relation client sont pleinement mobilisées. Ils feront tout leur possible pour vous aider (passagers concernés) et limiter l’impact de cette grève sur votre voyage.

Air France