Augmentation de salaire chez Delta

Des dizaines de milliers d’employés de Delta Air Lines devraient recevoir une augmentation de salaire de 4% à compter du 1er mai. Dans le même temps le directeur général Ed Bastian a annoncé que la compagnie aérienne restait confiante pour 2022. Cela malgré le variant Omicron, l’invasion de l’Ukraine et la hausse des prix du pétrole.

Ed Bastian a indiqué dans une note interne :

Il y a deux ans ce mois-ci, les États-Unis ont déclaré une urgence nationale face à l’épidémie de COVID-19, qui a marqué le début de la période la plus difficile et la plus difficile de l’histoire de notre entreprise.

Nous avons parcouru un long chemin depuis les jours les plus sombres de 2020. Il y a deux ans, nos revenus ont chuté de 95 % presque du jour au lendemain alors que la demande de voyages s’évaporait. Aujourd’hui, nous prévoyons un bénéfice pour le mois de mars.

Ed Bastian