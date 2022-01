Emirates compagnie la plus sure !

Partages

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les compagnies aériennes les plus sûres au monde, il y a quelques surprises. Les compagnies aériennes low-cost comme easyJet ou Ryanair ont obtenu de bons classements. La compagnie aérienne britannique easyJet est passée de la 13e place en 2021 à la 5e place cette année. Ryanair a atterri à la 9e place et ne figurait même pas dans le top 20 en 2021. D’autres compagnies aériennes qui figuraient encore l’année dernière sur la liste des meilleurs de l’agence d’accidents aériens basée à Hambourg Jacdec n’apparaissent pas du tout dans le classement actuel. L’évaluation est basée sur l’historique des accidents de la compagnie aérienne au cours des 30 dernières années, l’environnement spécifique au pays dans lequel elle opère et les facteurs de risque spécifiques des compagnies aériennes.

Cette année, les experts de Jacdec ont de nouveau choisi la compagnie aérienne de golf Emirates comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde. Le plus grand exploitant au monde de l’avion de ligne à deux étages A380 – le plus gros avion de ligne jamais construit – conserve sa première place dans une évaluation pour le magazine d’aviation « Aero International ». Malgré un incident peu avant la fin de l’année, lorsqu’un Boeing 777 a décollé de Dubaï, la note globale n’a pas été impacté. Avec un indice de risque de 95,05 %, Emirates fait partie des 25 plus grandes compagnies aériennes au monde, devant la néerlandaise KLM (93,31 %), les compagnies aériennes américaines Jetblue Airways (91,61) et Delta Air Lines (91,55) et la britannique easyJet (91,28). La meilleure valeur théoriquement réalisable est de 100 pour cent, selon le classement fourni par l’agence de presse dpa .

Liste Jacdec des compagnies aériennes les plus sûres au monde pour 2022

rang Nom de famille pays Indice de risque [pourcentage] 1 Émirates Emirats Arabes Unis 95.05 2 KLM Pays-Bas 93,31 3 Jetblue Airways Etats-Unis 91,61 4e Delta Airlines Etats-Unis 91,55 5 Easyjet Grande Bretagne 91,28 6e Air Canada Canada 90,90 7e Southwest Etats-Unis 90.11 8e Spirit Airlines Etats-Unis 89,73 9 Ryanair Irlande 89.41 dix Qatar Airways Qatar 89.24 11ème United Airlines Etats-Unis 88,52 12e Sichuan Airlines Chine 88.13 13e Shenzhen Airlines Chine 88.09 14e British Airways Grande Bretagne 87,99 15e Indigo Inde 87,97 … … … … 17e Lufthansa Allemagne 87,90

Source : JACDEC

Air Canada (90,9) suit à la sixième place, devant les compagnies aériennes américaines Southwest (90,11) et Spirit Airlines (89,73) ainsi que Ryanair (89,41) et Qatar Airways (89,24). La Lufthansa a atterri avec un indice de 87,9 classé 17e

Listes régionales pour la première fois

Pour la première fois, les enquêteurs sur les accidents d’avion de Hambourg ont également publié des classements régionaux qui comparent les plus grandes compagnies aériennes de leur région. Au lieu d’une seule liste avec 100 compagnies aériennes, il existe désormais quatre listes individuelles, classées selon les régions du monde.

Emirates se glisse régionalement derrière une autre compagnie aérienne de golf, Etihad Airways. Cependant, elle ne figurait pas dans le premier classement des 25 plus grandes compagnies aériennes du monde en raison du manque de trafic. Dans la zone Europe , le néerlandais KLM (93,31) mène la danse, devant Finnair (93,16), l’espagnole Air Europa (93,12), Transavia (92,83) et les britanniques Easyjet (91, 28) et norvégien (90,95). Wizzair (Hongrie / 89,78), TAP (Portugal / 89,63), Ryanair (Irlande / 89,41) et Rossiya Airlines (Russie / 88,92) suivent sur les autres places. Swissair a atterri à la 11e place (88,34) et Lufthansa (87,9) à la 15e place.

Les accidents anciens étaient plus importants

Le fondateur de Jacdec, Jan-Arwed Richter, a déclaré :

La raison de cette réorganisation était principalement due au changement de proportions, qui s’était déplacé en faveur de nombreuses compagnies aériennes avec des marchés intérieurs forts comme la Chine ou les États – Unis. Jan-Arwed Richter

Puisqu’il y a eu un effondrement de l’activité aéronautique lié au corona en 2021, les anciens accidents dans les compagnies aériennes ont également été plus importants cette fois. Parce qu’elles n’ont pas atteint suffisamment de passagers-kilomètres cette année, des compagnies aériennes bien connues telles qu’Austrian Airlines, Eurowings et Condor ne font pas partie du top 25 européen. Les experts ont calculé pour eux un indice de risque de 85,7, 89,71 et 88,54 %.

Avant l’apparition de la variante et le renouvellement des restrictions, le directeur général de l’association des compagnies aériennes IATA, Willie Walsh, a évalué les pertes de l’industrie dues à la pandémie à un bon 200 milliards de dollars début octobre. Pour 2021, il s’attendait à moins de 52 milliards de dollars (44,7 milliards d’euros), pour 2022 encore des chiffres rouges de 12 milliards de dollars – jusqu’à ce que le résultat net de l’industrie revienne au profit en 2023. Avec l’effondrement drastique du trafic aérien en 2020, les compagnies aériennes du monde entier ont enregistré une perte combinée de 138 milliards de dollars.

Liste Jacdec des compagnies aériennes les plus sûres au monde pour 2021

rang Nom de famille pays Indice de risque [pourcentage] 1 Émirates Emirats Arabes Unis 94,75 2 Etihad Airways Emirats Arabes Unis 94,73 3 Scoot Tigerair Singapour 94,52 4e Air Europe Espagne 94.45 5 Finnair Finlande 93.14 6e KLM Pays-Bas 92,97 7e Transavia Pays-Bas 92,61 8e Oman Air Oman 92.31 9 Eva air Taïwan 92,15 dix Jetblue Airways Etats-Unis 91,90 11ème Cathay Pacific Airways Hong Kong 91,51 12e Jetstar Airways Australie 91,50 13e Easyjet Grande Bretagne 91.12 14e Jet2.com Grande Bretagne 90,99 15e Norwegian Norvège 90,82 16 Aer Lingus Irlande 90,71 17e Delta Airlines Etats-Unis 90,63 18e Westjet Canada 90,59 19e Vueling Espagne 90,56 20e Capital Airlines Chine 90,55

Source : Jacdec

Selon l’organisation de sécurité des vols Eurocontrol, tout le trafic aérien commercial en Europe a atteint l’année dernière 56% du volume par rapport à l’année pré-Corona 2019. Pour l’année 2022, l’organisation espère une reprise à 70 à 90% du volume de 2019.

Pour le classement Jacdec, les passagers-kilomètres parcourus par les compagnies aériennes sont une variable importante : plus une compagnie aérienne en couvre sans accident, plus le risque est faible et donc plus elle est sûre dans ce classement. Seules les grandes compagnies aériennes sont incluses dans le cadre de définition. Compte tenu des activités de vol fortement réduites en raison de l’épidémie, le tableau n’a encore cette fois qu’une valeur informative limitée.

Partages