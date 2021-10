Partages

Les stagiaires PNC de la plus longue formation d’hôtesse de l’air / steward de l’histoire viennent de recevoir leurs ailes. Ils sont prêts à prendre leur envol après 88 semaines. Les PNC diplômés commenceront à voler pour Delta Air Lines. Le transporteur basé à Atlanta accélère le recrutement pour répondre à une augmentation de la demande de passagers.

En mars 2020, 24 stagiaires hôtesses de l’air et steward du groupe de formation « G » de Delta venaient d’entamer la cinquième semaine de ce qui était censé être un cours de six semaines. La pandémie a mis fin à la formation, mais les stagiaires ne savaient pas combien de temps ils devraient attendre avant d’être invités à poursuivre.

Le jour de la remise des diplômes était à portée de main, mais l’équipe de formateurs de Delta a dû annoncer la mauvaise nouvelle que le cours serait suspendu.

Jennifer Anderson, responsable de la formation initiale des agents de bord chez Delta, a indiqué :

Nous avons été dévastés de devoir prendre cette décision. Nous avons reconnu les sacrifices qui sont faits pour venir à l’entraînement, et nous savions que la nouvelle serait difficile pour tout le monde. Jennifer Anderson

À l’époque, Anderson et les stagiaires pensaient que le cours reprendrait dans quelques semaines. Alors que les jours passaient rapidement, il est vite devenu évident que le groupe G ne serait pas diplômé avant un certain temps.

Le groupe G a cependant reçu une promesse. Une fois que la formation pourrait reprendre en toute sécurité, ils seraient les premiers à être invités à revenir.

Ce n’était pas seulement le fait que la pandémie signifiait que les gens étaient invités à rester à la maison. L’industrie du transport aérien traversait sa pire crise depuis le 11 septembre et les hauts dirigeants de Delta et de nombreux autres transporteurs pensaient qu’il faudrait des années pour que leurs entreprises se rétablissent.

Les employés existants de Delta ont été encouragés à prendre des congés non payés à long terme et des départs anticipés. Quel espoir les hôtesses de l’air et stewards stagiaires auraient-ils avec la compagnie aérienne pour les années à venir ?

Et puis la reprise a commencé. Bien plus vite que n’importe qui aurait pu l’imaginer. Elle a pris certaines compagnies aériennes au dépourvu et Delta, comme ses rivaux, est sur une vague d’embauche massive pour répondre à la demande.

Gail Clarke, l’un des membres du groupe G, a déclaré :

Pendant la pandémie, nous avons conservé les connaissances que nous avions de la formation. Mais nous apprenions aussi d’autres choses. Nous apprenions à être patient. Au cours de ces 18 mois, nous avons eu un bébé né, des parents sont décédés, quelqu’un a découvert qu’ils avaient un cancer, puis ils ont vaincu… et nous y sommes tous parvenus grâce au soutien incroyable que nous avons eu les uns des autres. Gail Clarke

Mais ce n’est que le 23 août que Delta était enfin prêt à reprendre la formation des agents de bord. Et fidèle à sa promesse, le groupe G a été le premier à revenir – bien qu’il ait été renommé groupe A pour marquer le fait que l’entraînement reprenait.

Les 24 camarades de classe sont tous revenus et ont dû répéter une grande partie de la formation une fois de plus. Qu’il s’agisse d’exercices d’urgence, de lutte contre les incendies, de gestion des incidents médicaux et de formation de service, tout devait être recyclé.

Le 1er octobre, Delta a assisté à son premier diplôme d’hôtesse de l’air depuis le début de la pandémie. Au total, 99 PNC ont reçu leurs ailes, dont ceux de la plus longue formation d’hôtesse de l’air / steward. La compagnie aérienne continue de renforcer sa formation.

Environ 1 500 candidats avaient été invités à rejoindre Delta et attendaient une formation juste avant la pandémie. Ils sont maintenant réinvités et commencent leur voyage pour devenir hôtesses de l’air.

Delta est également à la recherche de 1 500 autres PNC qui rejoindront la compagnie aérienne jusqu’en 2022.

