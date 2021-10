Corsair à Maurice, le retour

Partages

Alors que l’île Maurice a annoncé la réouverture complète de ses frontières le 1er octobre 2021, Corsair reprendra ses vols à partir du 22 octobre, avec jusqu’à cinq vols par semaine depuis Paris-Orly et deux vols depuis Lyon et Marseille. Ces vols seront opérés exclusivement avec les tout nouveaux Airbus A330neo, récemment intégrés dans la flotte de Corsair.

Jusqu’à 5 vols Corsair par semaine dont 3 vols directs Paris-Orly / Maurice

En plus des 3 vols directs Paris-Orly / Maurice proposés par semaine, la compagnie qui opère ces vols depuis 2006, renforce sa desserte de l’île avec 2 vols par semaine au départ de Paris-Orly, les jeudis et samedis, avec une escale à La Réunion.

Depuis l’aéroport d’Orly, les voyageurs bénéficieront des avantages d’un aéroport récemment rénové, à taille humaine, situé à proximité de Paris et qui jouit de très bonnes connexions avec le centre de la capitale, ainsi que de correspondances rapides avec les autres aéroports de France et d’Europe.

La nouveauté de l’hiver par Corsair: 2 vols par semaine au départ de Lyon et Marseille vers Maurice

Des départs depuis Lyon et Marseille sont également proposés 2 fois par semaine. Les vols depuis Lyon sont opérés avec un stop très court à Marseille (01h10 dans le sens aller et 01h00 dans le sens retour), sans changement d’appareil, les bagages restant à bord. A l’arrivée à La Réunion, les voyageurs bénéficient d’une connexion très rapide vers l’île Maurice (1h20 dans le sens aller vers l’île Maurice et 1h30 dans le sens retour vers la métropole), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (continuation des bagages). Des vols opérés en Airbus A330neo, des avions neufs récemment intégrés dans la flotte de Corsair

Tous les voyageurs Corsair se rendant à l’île Maurice seront accueillis dans les nouveaux Airbus A330neo.

L’expérience de vol est par ailleurs nettement améliorée grâce à une cabine tout confort, entièrement connectée et très silencieuse. Les voyageurs disposent de 4 packs wifi pour rester connectés tout au long du vol. De plus la cabine est équipée du moodlightning destiné à réduire la fatigue et les effets du jetlag. La nouvelle cabine est dotée de 3 classes de voyage (Business, Premium, Economy) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economy dont 33 sièges en Eco+).

Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 60% de l’empreinte sonore et 6 décibels dans la cabine, de 25% de la consommation de carburant et des émissions de C02 par siège.

L’île Maurice, une île aux multiples facettes qui fascinent aussi les sportifs…

L’île Maurice continue à faire rêver grâce à son décor paradisiaque, ses établissements hôteliers reconnus dans le monde entier. Et les passionnés de sport seront ravis grâce aux multiples activités à faire sur place comme les magnifiques parcours de golf réputés. Les amoureux de ce sport seront séduits par l’hôtel Anahita, Gold & Spa Resort, situé sur 213 hectares de jardins tropicaux sur la côte est de l’île Maurice. Cet établissement est entouré par un parcours de golf de 18 trous, conçus par Ernie Els et Bernhard Langer.

Les passionnés de triathlon seront au rendez-vous de la 12ème édition de l’Indian Ocean Triathlon (IOT) qui a lieu du 14 au 21 novembre, au Morne (Maurice). Ce triathlon véhicule plus que tout autre épreuve une image d’exotisme, de vacances et de plaisir. Chaque année près de 300 coureurs participent à cet événement.

Bon vol vers Maurice avec Corsair !

Partages