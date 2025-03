Air France, résultats 2024

Partages

Le 6 mars 2025, Air France a dévoilé ses résultats économiques pour l’année 2024, révélant une performance globale positive mais marquée par des hauts et des bas significatifs. Avec un chiffre d’affaires atteignant 31 milliards d’euros et un bénéfice net de 500 millions d’euros, la compagnie aérienne française a su tirer son épingle du jeu dans un contexte économique et opérationnel complexe. Cependant, ces résultats, bien que solides, traduisent une année en dents de scie, fortement influencée par des événements extérieurs comme les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ainsi qu’une stratégie tournée vers une clientèle haut de gamme.

Air France et résultats 2024, une année perturbée par les Jeux Olympiques

L’année 2024 a été marquée par des défis majeurs pour Air France, notamment durant l’été. Les Jeux olympiques et paralympiques, bien qu’ils aient mis Paris sous les feux des projecteurs, ont paradoxalement eu un impact négatif sur les finances de la compagnie. De nombreux vacanciers ont évité les aéroports parisiens, anticipant des perturbations logistiques, ce qui a entraîné une perte estimée à 250 millions d’euros par rapport à un été « normal ». Ce trou d’air a pesé sur les résultats annuels, réduisant le bénéfice net par rapport à l’exercice précédent, qui avait atteint 934 millions d’euros en 2023 pour le groupe Air France-KLM.

Malgré cette contre-performance estivale, Air France a su redresser la barre grâce à un quatrième trimestre exceptionnel. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre 2024 a attiré une vague de touristes, notamment internationaux, dopant le trafic et les recettes sur la fin de l’année. Ce sursaut a permis à la compagnie de compenser en partie les pertes subies plus tôt et de clôturer 2024 sur une note positive.

Une stratégie axée sur le luxe

L’un des piliers des bons résultats d’Air France en 2024 réside dans sa stratégie délibérée de ciblage d’une clientèle à hauts revenus. La compagnie a renforcé ses capacités en classe affaires et en première classe, segments plus rentables, au détriment d’une expansion massive en classe économique. Cette approche contraste avec celle de certains concurrents, qui misent sur une augmentation du volume de sièges à bas coût. En misant sur le luxe, Air France a vu ses marges s’améliorer, notamment grâce à une demande soutenue de la part de voyageurs américains et asiatiques fortunés, pour qui Paris reste une destination prisée.

Cette orientation stratégique s’inscrit dans un contexte de hausse des coûts, notamment liée au carburant et aux salaires, que la compagnie a dû absorber tout au long de l’année. En outre, Air France-KLM a dû faire face à des difficultés opérationnelles, telles que des avions cloués au sol pour maintenance et un dollar fort, qui ont renchéri les dépenses. Malgré ces pressions, le groupe a réussi à maintenir une trajectoire financière viable, portée par la performance d’Air France et de sa low-cost Transavia, qui a dégagé un léger bénéfice opérationnel de 3 millions d’euros en 2024, son premier depuis la crise du Covid-19.

Perspectives pour 2025 : optimisme et défis

Pour 2025, Air France se montre résolument optimiste. La compagnie prévoit de capitaliser sur la reprise du trafic aérien mondial et l’attrait persistant de Paris comme destination touristique et économique. Avec l’ajout de près de trente nouveaux avions à sa flotte, dont des modèles plus économes en carburant comme l’A220 et l’A350, Air France entend renforcer son efficacité opérationnelle tout en réduisant son empreinte carbone. Le groupe Air France-KLM vise également une hausse des capacités en sièges de 4 à 5 % par rapport à 2024, en s’appuyant notamment sur la croissance de Transavia.

Cependant, des défis subsistent. La taxe sur l’aviation, votée par le gouvernement français et applicable dès 2025, devrait coûter entre 250 et 300 millions d’euros au groupe. Air France prévoit de répercuter une partie de cette charge sur ses clients, tout en absorbant entre 100 et 170 millions d’euros pour limiter l’impact sur sa compétitivité. Cette hausse des tarifs pourrait affecter la demande, notamment sur les segments les plus sensibles aux prix.

Air France et résultats 2024, une performance saluée en Bourse

Les résultats Air France de 2024, bien qu’en deçà des records de 2023, ont été bien accueillis par les marchés financiers. Le 6 mars 2025, l’action Air France-KLM a bondi de 15,19 % à la Bourse de Paris, portée par la performance exceptionnelle du quatrième trimestre et les perspectives encourageantes pour l’année à venir. Le bénéfice d’exploitation du dernier trimestre, supérieur aux attentes des analystes (1,6 milliard d’euros contre 1,35 milliard prévu), a rassuré les investisseurs, malgré une dette nette en hausse à 7,4 milliards d’euros contre 5 milliards en 2023.

En somme, 2024 aura été une année contrastée pour Air France, marquée par des turbulences estivales et une fin d’année triomphale. Grâce à une stratégie ciblée sur le luxe et à une capacité d’adaptation face aux aléas, la compagnie a consolidé sa position dans un secteur aérien toujours sous pression. Pour 2025, Air France mise sur une croissance maîtrisée et une attractivité renforcée, tout en jonglant avec les défis économiques et environnementaux qui s’annoncent. Une chose est sûre : la compagnie française n’a pas fini de faire parler d’elle.

