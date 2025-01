Air France et ses nouvelles routes pour l’été 2025

Partages

Air France continue d’étendre son réseau en prévision de l’été 2025, répondant ainsi à une demande croissante pour des destinations variées et exotiques. Voici un aperçu des nouvelles routes que la compagnie aérienne propose pour la prochaine saison estivale.

Air France, les nouveautés de l’été 2025

Riyad, Arabie Saoudite

Air France lance une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Riyad. Ce service, qui débutera en été 2025, vise à renforcer les connexions avec le Moyen-Orient, région de plus en plus populaire pour les affaires et le tourisme de luxe. Les vols seront assurés avec des Airbus A350-900, offrant un confort et une efficacité énergétique accrue.

Orlando, Floride

Pour ceux qui rêvent de parcs à thème et de soleil, Air France ajoute Orlando à son réseau. Cette nouvelle route promet de rendre plus accessible l’un des principaux centres touristiques des États-Unis, avec des vols directs depuis Paris. Cette destination est particulièrement attendue pendant la période estivale, période de vacances scolaires où les familles sont à la recherche de nouvelles aventures.

Papeete, Tahiti

Bien que déjà présente, Air France augmente considérablement sa desserte vers Papeete, passant de 5 à 7 rotations hebdomadaires toute l’année, avec une extension de service pour l’été 2025. Cet accroissement de la fréquence des vols témoigne de l’intérêt croissant pour les îles polynésiennes, destinations de rêve pour les voyageurs en quête de paradis tropicaux.

Impact sur le réseau et la stratégie Air France

Ces nouvelles destinations s’inscrivent dans une stratégie plus large d’Air France visant à diversifier son offre et à répondre aux évolutions des tendances de voyage. Avec l’arrivée de nouveaux appareils comme les Airbus A220 et A350, Air France améliore non seulement sa capacité mais aussi l’expérience à bord, offrant plus de confort et des options de voyage plus écologiques.

Expansion de la flotte et renouvellement des Airbus

Parallèlement à ces nouvelles routes, Air France prévoit l’intégration de 9 Airbus A220 et 8 Airbus A350 à sa flotte en 2025, remplaçant progressivement les anciens A330-200. Ce renouvellement vise non seulement à moderniser la flotte mais aussi à réduire l’empreinte carbone des vols, s’alignant sur les objectifs de durabilité du groupe.

La Première, une nouvelle expérience

L’année 2025 sera également marquée par le lancement de la toute nouvelle cabine La Première, offrant une expérience de voyage encore plus exclusive aux passagers de la classe affaires. Cette cabine promet des espaces plus vastes, une intimité accrue, et des services personnalisés, renforçant ainsi la position d’Air France sur le marché du luxe aérien.

Avec ces nouvelles routes pour l’été 2025, Air France renforce son engagement à offrir des voyages qui répondent aux aspirations les plus diverses des voyageurs. Que ce soit pour des escapades urbaines, des vacances en famille ou des voyages d’affaires, la compagnie s’adapte et innove pour rester à la pointe de l’aviation mondiale. Les réservations pour ces nouvelles destinations devraient ouvrir prochainement, promettant une saison estivale chargée et passionnante pour les voyageurs du monde entier.

