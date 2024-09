Air France à Manille cet hiver 2024 – 2025

Partages

Air France, membre fondateur de SkyTeam, étend son réseau asiatique avec un Paris – CDG Manille direct.

A partir du 7 décembre 2024 la compagnie aérienne Air France lancera des vols Paris CDG – Manille aux Philippines.

La nouvelle ligne sera opérée trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis. La route sera exploitée avec des avions de dernières générations Airbus A350-900 Air France.

Ces avions sont disponibles en configuration trois classes. Ils ont 34 sièges en configuration 1-2-1 en classe affaires, 24 sièges en 2-3-2 en classe économique premium et 266 sièges en 3-3-3 en classe économique.

Les vols partiront de Paris CDG à 23h20 et arriveront à Manille à 19h30 le lendemain.

Les vols retour partiront de Manille à 21h50 les mardis, jeudis et dimanches. Ils aterriront à Paris CDG à 05h50 le lendemain.

Manille est également une destination KLM, avec actuellement quatre vols par semaine au départ d’Amsterdam.

Outre Manille, Air France desservira également Tokyo Haneda jusqu’à 15 fois par semaine cet hiver, ainsi que Bangkok jusqu’à 13 fois par semaine. La compagnie aérienne ira également à Singapour (jusqu’à 10 fois par semaine) et opèrera des vols quotidiens vers Hong Kong, Pékin, Shanghai et Séoul. De plus il y aura trois vols hebdomadaires vers Osaka et Ho Chi Minh Ville.

L’ajout de Manille marque la cinquième nouvelle ligne d’Air France pour la saison hiver 2024-2025. Les autres destination Air France sont Salvador de Bahia, Kilimandjaro, Malé et Kiruna.

