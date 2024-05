Partages

American Airlines pleure la perte de son hôtesse de l’air la plus ancienne. Bette Nash, qui a travaillé pendant plusieurs décennies au sein de la compagnie aérienne basé à Fort Worth, au Texas, est décédée le 17 mai 2024.

Nash a attiré l’attention du monde entier en obtenant le record du monde du PNC le plus ancien. Grâce à sa longue carrière, elle avait eu le privilège de choisir n’importe quel itinéraire sur lequel elle souhaitait travailler, principalement des trajets courts dans le Nord-Est.

Bette Nash est décédée après sept décennies de service

Brady Byrnes, vice-président principal des services en vol et des services aux clients premium d’American, et Bobbi Wells, vice-président des vols de la compagnie aérienne, ont confirmé la mort de Nash dans une note interne obtenue.

C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre chère collègue, Bette Nash, la plus ancienne hôtesse de l’air d’American Airlines. Elle volait depuis près de 67 ans. Brady Byrnes et Bobbi Wells

Nash a commencé sa carrière dans l’aviation en 1957 à Washington DC, chez Eastern Airlines. Après une série de fusions au fil des années, elle s’est retrouvée chez American à la fin des années 1980, volant sur sa route préférée : le service de navette de la compagnie aérienne entre New York, Washington DC et Boston. Bette Nash préférait travailler sur les trajets courts car cela lui permettait de rentrer chez elle tous les soirs pour s’occuper de son fils handicapé.

“C’est tout simplement le cheminement de carrière parfait”

Les temps ont certainement changé depuis ses débuts en vol. Nash a rappelé que les passagers achetaient une assurance-vie dans un distributeur automatique avant de monter à bord. American la surveillait également lorsqu’elle n’était pas en service pour s’assurer qu’elle ne vivait pas avec un homme. En effet, les hôtesses de l’air de l’époque devaient être célibataires. De plus, la compagnie aérienne la pesait avant sa prise de poste et la menaçait d’être suspendue si elle prenait trop de poids.

Bette Nash avait indiqué lors d’une interview en 2017 :

Avant, c’était horrible. Vous preniez quelques kilos et vous deviez continuer à vous peser, et si vous restiez ainsi, ils vous retiraient de la masse salariale. Bette Nash

Nash a également mentionné que ses premiers vols entre New York et Washington ne coûtaient qu’environ 12 dollars et que des cigarettes et des allumettes étaient distribuées aux passagers après le service du repas.

En 2022 elle indiquait :

Cela a simplement été le cheminement de carrière parfait. Cela a donné un exutoire à mon amour des gens et j’aime penser que j’ai rendu un bon service aux autres. Bette Nash

Donner l’exemple

Il y a deux ans, le Guinness a reconnu Bette Nash comme l’agent de bord le plus ancien au monde.

Byrnes a déclaré que l’héritage de Nash constitue un exemple pour l’industrie dans son ensemble :

Avec son esprit vif, sa personnalité magnétique et sa passion pour le service des autres, Bette a donné l’exemple non seulement à la profession d’agent de bord, mais à nous tous dans l’industrie du transport aérien. Brady Byrne

Nash est décédée le 17 mai après avoir été soignée en soins palliatifs en raison d’un cancer du sein. Elle n’a jamais officiellement pris sa retraite de son poste de PNC chez American. Elle a également régulièrement suivi un maintien de compétences conformément aux règles et réglementations de la Federal Aviation Administration.

Byrnes et Wells ont indiqué :

Bette était une icône de l’industrie, et ceux qui volaient avec elle la connaissaient comme un modèle et une professionnelle accomplie. Vole haut, Bette. Tu nous manqueras. Brady Byrnes et Bobbi Wells

Bette Nash est décédée à l’age de 88 ans.

