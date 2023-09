Partages

Souhaitez-vous faire partie de l’incroyable famille du personnel de cabine du groupe Ryanair composée de plus de 14 000 PNC ? Si vous êtes orienté client, aimez fournir un excellent service et souhaitez des opportunités de carrière accélérées, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles ! Aucune expérience requise, juste beaucoup d’enthousiasme et d’esprit d’équipe ! Ryanair organise un recrutement PNC à Marseille.

Alors que la plus grande compagnie aérienne d’Europe transporte plus de 500 000 passagers sur plus de 3 000 vols quotidiens, nous recherchons la prochaine génération d’hôtesse de l’air et steward pour nous rejoindre sur notre base de Marseille. Voler à bord des avions du groupe Ryanair offre des avantages incroyables, notamment : le personnel bénéficie de réductions sur les voyages vers plus de 230 destinations à travers le réseau Ryanair, d’un planning fixe de 5/3, d’une formation gratuite et d’une rémunération parmi les meilleures du secteur.

Votre parcours pour devenir PNC qualifié commencera par une formation de 6 semaines au cours de laquelle vous apprendrez toutes les compétences fondamentales dont vous aurez besoin dans le cadre de votre rôle pour offrir une expérience de sécurité et de service client de premier ordre à nos clients. Pendant le cours, vous serez amené à étudier avec des examens ayant lieu à intervalles réguliers, la formation se termine par des vols sous supervisions, suivis de la remise de vos ailes de personnel de cabine.

En tant que personnel de cabine du groupe Ryanair, vous serez immergé dans notre culture dès le premier jour, les opportunités de carrière sont infinies, notamment devenir numéro 1, superviseur de base, responsable de base européenne, directeur régional ou pourquoi ne pas aspirer à devenir notre directeur des vols ?

La vie en tant que PNC est amusante et enrichissante, c’est cependant un poste exigeant où la sécurité est notre priorité numéro 1. Vous devrez effectuer des quarts de travail tôt et tard et vous présenter au travail dès 5 heures du matin ou ne rentrer chez vous qu’à minuit. Si vous n’êtes pas du genre matinal, réfléchissez-y à deux fois avant de postuler !

Exigences pour le recrutement PNC à Marseille

De l’enthousiasme. Une formation orientée vers le service client, c’est-à-dire une expérience préalable dans un bar, un restaurant, un magasin, etc. est indispensable.

Avoir le droit sans restriction de vivre et de travailler dans l’UE et de voyager librement sur le réseau Ryanair.

Vous devez mesurer entre 157 cm et 188 cm.

Vous devez être capable de nager 25 mètres sans aide.

Cela aide si vous êtes flexible et avez une personnalité extravertie et amicale.

Adaptable et heureux de travailler en horaire décalée.

Aimer traiter avec le public et avoir la capacité de fournir un excellent service à la clientèle avec une attitude positive.

À l’aise pour parler et écrire en anglais.

Une passion pour les voyages et rencontrer de nouvelles personnes.

Avantages de rejoindre Ryanair

Cours de formation gratuit pour le personnel de cabine.

L’aventure et l’expérience d’une vie au sein de notre équipe de personnel de cabine.

Explorez de nouvelles cultures et villes avec des collègues pendant vos jours de congé.

Horaires flexibles de 5 jours ON et 3 jours de congé.

Tarifs GP illimités et très réduits.

Prime de vente.

Uniforme gratuit dans l’année

Sécurité de travailler pour une compagnie aérienne financièrement stable.

Per Diem quotidien fourni pendant la formation.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer votre nouvelle et passionnante carrière dans le ciel !

RECRUTEMENT