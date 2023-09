Lufthansa ressort l’Airbus A380 pour aller en Inde

Partages

Lufthansa connaît une forte demande passagers pour des vols vers l’Inde et a annoncé le retour de l’Airbus A380 à Delhi l’été prochain. La compagnie aérienne est de nouveau en mesure de desservir le marché indien avec sa capacité d’avant la COVID-19, et la capacité supplémentaire du superjumbo contribuera à répondre à la demande toujours croissante de voyages entre les deux pays.

L’Airbus A380 sera de retour à Delhi en Inde

Lufthansa a récemment célébré ses 60 ans d’activité à New Delhi le 1er septembre. Pour marquer l’occasion elle a annoncé son intention de ramener son service Airbus A380 dans la capitale indienne à l’été 2024.

Publicités

Lufthansa a volé pour la première fois avec un Airbus A380 vers Delhi en 2014. La compagnie aérienne a retiré cet appareil en 2019. Avec la reprise des voyages internationaux, l’A380 fait son retour. Elise Becker, vice-présidente pour l’Asie-Pacifique chez Lufthansa Group Airlines, a déclaré :

L’Inde a ouvert ses portes très tôt post COVID-19 et de très bonne manière ; nous sommes à 100 % de reprise par rapport à 2019 en Inde. C’est également l’un des rares marchés où nous verrons plus de fréquences qu’en 2019 d’ici la fin de l’année. En Inde, nous sommes dans une situation de demande stable et forte. Elise Becker

L’A380 a reçu un coup dur pendant la pandémie. La plupart des exploitants de l’avion à deux ponts l’ont cloué au sol et plusieurs nécrologies ont été écrites à son sujet. Vependant, de nombreuses compagnies aériennes le sortent progressivement du stockage.

Lufthansa elle-même réactive cinq A380 supplémentaires, et d’autres sont prévues au cours des deux prochaines années. La compagnie aérienne nationale allemande a lancé son premier service A380 après la pandémie en juin avec un vol entre Munich et Boston. Cela fut bientôt suivi par des vols vers New York. Los Angeles et Bangkok bénéficieront également de services A380 plus tard cette année.

Expansion en Inde pour la Lufthansa

Le retour de l’Airbus A380 de la Lufthansa à Delhi en Inde fait partie d’un plan d’expansion plus vaste de Lufthansa en Inde. Elle lancera des vols entre Bangalore et Munich en novembre et entre Francfort et Hyderabad en janvier 2024.

Les services supplémentaires (5 vols hebdomadaires Bengaluru-Munich et trois vols hebdomadaires Hyderabad-Francfort) porteront le nombre de vols hebdomadaires de Lufthansa vers l’Inde de 56 à 64. Avec un vaste réseau en Inde, le groupe Lufthansa compte plus de 1 000 collaborateurs dans le pays.

Le service Mumbai de Lufthansa connaîtra également une mise à niveau dans les mois à venir. De fin octobre à mi-janvier de l’année prochaine, la compagnie aérienne remplacera son avion actuel sur la liaison Francfort-Mumbai (l’Airbus A340-300) par un avion de ligne plus économe en carburant et de dernière génération, le Boeing 787-9.

Cela lui permettra d’augmenter sa capacité hebdomadaire vers Mumbai d’environ 1 953 passagers à 2 058. Il s’agira toutefois d’un arrangement temporaire, car après le 14 janvier, Lufthansa remplacera le Dreamliner par son Boeing 747-400.

Partages