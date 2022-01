Plus de repos pour les PNC

L’autorité de tutelle a proposé une nouvelle règle pour augmenter le repos des PNC (hôtesse de l’air / steward). Elle attend actuellement des commentaires.

Le 3 janvier, la Federal Aviation Administration (FAA) a proposé, par le biais d’un avis de proposition de réglementation, un règlement obligeant les PNC à avoir une période de repos plus longue entre les vols.

La règle proposée augmentera la période de repos à 10 heures consécutives lorsque le PNC a une période de service prévue de 14 heures ou moins.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré :

L’administration Biden-Harris est fière de proposer des politiques qui protègent et responsabilisent les travailleurs. Cette proposition contribuera à un lieu de travail plus sûr et plus sain pour les agents de bord.

