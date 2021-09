Wizzair, vaccin obligatoire !

Partages

Wizzair va exiger que tous ses équipages reçoivent le vaccin contre le coronavirus d’ici décembre, mais n’a pas encore précisé si ceux qui refusent seront licenciés.

La compagnie aérienne basée en Hongrie, qui dessert 11 aéroports britanniques, dont Birmingham et Luton, a déclaré que la décision avait été prise pour des raisons de santé et de sécurité et pour assurer le fonctionnement « en douceur » des services à long terme.

Il s’agirait du premier transporteur européen à prendre de telles mesures, à la suite de United aux États-Unis, qui fait face à un contrecoup suite à son exigence que tous les employés soient vaccinés contre le COVID-19 d’ ici octobre.

United a déclaré à ceux qui refusaient qu’ils risquaient de perdre leur emploi, tandis que Delta a averti il ​​y a une semaine qu’il devrait facturer au personnel non vacciné jusqu’à 200 $ (146 £) supplémentaires par mois pour couvrir l’augmentation des coûts d’assurance maladie.

Wizzair a déclaré que dans des « cas spéciaux » concernant le vaccin, certains membres du personnel seraient autorisés à effectuer à la place des tests d’antigène ou de PCR « réguliers ».

Mais la société n’a pas encore répondu aux questions sur les sanctions potentielles encourues par les pilotes ou les PNC qui refusent de se faire vacciner.

