Amende pour un passager United Airlines

Un homme a été condamné à payer une amende de 49793 $ à United Airlines pour couvrir certains des coûts liés au détournement d’un avion. Il avait frappé un steward qui avait refusé de lui servir un cocktail. Cela a eu lieu sur le vol UA32 United Airlines reliant Los Angeles (LAX) à Tokyo Narita. Aéroport (NRT) en février 2020.

L’homme du sud de la Californie aurait été condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans s’il était reconnu coupable d’agression. Il a évité de justesse la prison en partie parce qu’il souffre de diabète. Le juge a indiqué que son état de santé l’exposait à un risque accru de COVID-19.

Devant le tribunal, Seksan Kumtong, 52 ans, a plaidé coupable d’avoir interféré avec l’équipage. Cela a entraîné le détournement du vol vers Anchorage afin qu’il puisse être débarqué et placé en garde à vue par les forces de l’ordre.

Dans un affidavit, le FBI a indiqué que Kumtong avait agi de façon étrange peu de temps après le départ du vol de LAX. Les PNC l’ont vu frapper aux portes des toilettes occupées et essayer de pousser d’autres passagers pour entrer dans les toilettes.

Décrits comme « indisciplinés », les PNC ont d’abord tenté de le calmer et ont même laissé le vol se poursuivre même lorsqu’il a tenté de pousser l’un des PNC.

Après « des problèmes de comportement persistants », l’équipage a alors décidé de cesser de lui servir de l’alcool. Mais après s’être réveillé d’une courte sieste, Kumtong est allé au galley à la recherche de plus d’alcool. Lorsque cela lui a été refusé, il a frappé au visage le chef de cabine principal.

Dans l’affadit du FBI on peut lire :

Kumtong a saisi le CCP par le cou et la cravate et a tenté de le plaquer au sol. Tout en faisant cela, Kumtong a crié des obscénités et « Je vais vous tuer ».

FBI