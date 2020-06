Partages

AeroSchool ouvre son CCAT en visioconférence

Suite à l’amélioration de la situation sanitaire, nous avons eu l’immense plaisir de vous annoncer la réouverture de nos centres de formation Aero School partout en France !

Particulièrement délicate et inédite, cette situation sanitaire a perturbé toutes nos habitudes de vie et nous avons, de notre côté, dû renoncer à vous accueillir pour suivre nos formations pendant quelques mois.

Bien que depuis peu, la formation en présentiel soit de nouveau autorisée, avec des contraintes d’organisation extrêmement strictes (nombre de participants par groupe, distance de sécurité obligatoire, équipements de protection individuelle etc.), Aero School s’est mobilisé pour mettre en place et faire agréer par la DGAC la formation CCAT (Cabin Crew Attestation – partie théorique) en visioconférence. Afin de pallier à la réduction du nombre de participants par groupe de formation et permettre à ceux qui ne pourraient se déplacer au sein d’un centre Aero School, nous proposons aujourd’hui des sessions de formation CCAT à distance.

De nos jours, la visioconférence s’impose comme une solution indispensable pour booster sa carrière et reste également le mode de formation préconisée par le gouvernement via le Protocole de déconfinement.

Bien-être, interactions et communication

La formation en visioconférence est une réelle opportunité pour tous ceux qui sont en capacité (matériel informatique : ordinateur ou tablette équipés d’une webcam, d’un micro et d’un haut parleur ainsi qu’un accès à une connexion internet avec un débit suffisant pour supporter l’interface de visioconférence) de suivre une formation à distance tout en restant assidu.

Cette méthode pédagogique innovante offre une flexibilité horaire que l’on ne retrouve pas dans un établissement traditionnel. En effet, l’absence de toutes contraintes de déplacement procure à l’apprenant un bien-être supplémentaire (diminution du stress et de la fatigue) et permet de suivre une formation en économisant divers frais liés à l’hébergement, au transport, aux repas pris en extérieur, etc.

En complément aux cours en direct, le stagiaire progresse et assimile les notions de la formation à son rythme grâce à la plateforme e-learning accessible 7j/7 et 24h/24.

Les cours sont animés par les mêmes formateurs que lors de notre formation en présentiel : des PNC en activité qui ont une parfaite connaissance du marché de l’aérien et de ses enjeux. La distance favorise le suivi et la progression via la personnalisation.

Nos formateurs, plus que conscients des enjeux d’un suivi personnalisé à distance, se rendent particulièrement disponibles et à l’écoute des demandes, des questions et des doutes des apprenants pendant et en dehors des cours en direct.

Outils, organisation et contenu du CCAT en visioconférence

Nous avons sélectionné plusieurs outils et supports intuitifs pour optimiser l’apprentissage des stagiaires : l’application Zoom pour la visioconférence, des diaporamas ludiques, un manuel de cours en format papier et électronique.

En outre, dès le début de votre formation théorique, vous bénéficiez d’un accès à la plateforme E-Learning qui vous permet de travailler vos cours et de vérifier vos acquis grâce à des entrainements divers (quiz, cours commentés, vidéos, entrainements QCM et évaluations).

La formation CCA en visioconférence vous assure des cours en direct avec le formateur et les autres apprenants. Vous échangez en temps réel, vous posez des questions et recevez les réponses instantanément, vos formateurs ont également la possibilité de vous interroger.

Comme lors d’une formation en présentiel, vous bénéficiez d’un réel rythme de classe avec des pauses de 10 minutes toutes les heures et planning avec des horaires définis au préalable.

Vous êtes soumis à des évaluations quotidiennes ainsi que des QCM d’entrainement en fin de module à faire depuis chez vous pour optimiser votre progression, votre assiduité, vérifier vos acquis et déterminer vos points forts et vos axes d’amélioration.

Enfin, une journée en présentiel est organisée, dans le respect des règles et précautions sanitaires, pour vous familiariser avec le matériel vu en théorie (bouteille d’oxygène, extincteur, DSA, etc.).

Inscription et conditions d’accès au CCAT en visioconférence

Inscription

Pour accéder à notre formation CCA Théorique en visioconférence, remplissez un dossier d’inscription directement téléchargeable sur le site internet aeroschool et ici. Sélectionnez la formation « CCA hôtesse de l’air et steward en visioconférence ». Joignez à votre dossier d’inscription une lettre justifiant votre intérêt pour le CCA Théorique en visioconférence et en indiquant que vous êtes en mesure de suivre cette formation à distance (matériel, etc.). Pour la formation CCA en visioconférence, c’est AeroSchool qui reviendra vers vous pour vous confirmer les dates de la formation.

Dès réception de votre dossier de candidature, nous vous ferons parvenir un questionnaire technique permettant de tester votre éligibilité, vos objectifs et votre motivation au CCAT en visioconférence ou de vous programmer sur une formation en présentiel le cas échéant.

Les conditions d’accès

Au même titre qu’en présentiel, la formation au CCAT en visioconférence est une formation professionnelle qui obéit aux mêmes règles. Ainsi pour assurer un climat professionnel, il est indispensable, lors des visios, d’adopter une présentation soignée, de s’isoler dans un environnement calme et propice au travail, d’être ponctuel, autonome, rigoureux et bien entendu de respecter les textes et les chartes signés lors de son inscription.

Par ailleurs, nous serons en mesure d’accepter vos dossiers même si l’attestation de natation est manquante au dossier, il faudra nous transmettre le document manquant une fois que les piscines seront ouvertes.

Retrouvez notre live Instagram « CCA Théorique en Visioconférence » en replay sur notre compte Instagram aeroschool_officiel.

Nous espérons vous voir nombreux et motivés, à distance, comme au sein de nos locaux !

Les dates communiquées sur notre calendrier des formations, accessible depuis notre site, concernent les formations en présentiel. Le nombre de participants pendant ces formations sera nécessairement réadapté et diminué afin de respecter les mesures sanitaires.

D’autres dates pourront donc venir compléter celles affichées actuellement sur notre calendrier des formations.