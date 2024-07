Ou sont les meilleures hôtesses de l’air

Partages

Le service à bord est souvent un point important dans le choix d’un vol long-courrier, découvrez les compagnies aériennes qui ont les meilleures hôtesses de l’air / stewards. Le classement a été réalisé par les clients dans le cadre de l’enquête annuelle de satisfaction des passagers des compagnies aériennes.

Les prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne récompensent les performances globales les plus élevées du personnel de cabine, pour le service (par exemple les techniques, l’efficacité, l’attention, etc.) et les caractéristiques générales du service (par exemple, l’enthousiasme, l’attitude, la convivialité et l’hospitalité du personnel).

Singapore Airlines remporte le prix du meilleur équipage de cabine au monde 2024. Le classement des 5 meilleurs équipages de cabine des compagnies aériennes au monde en 2024 comprend ANA All Nippon Airways (2e), Garuda Indonesia (3e), EVA Air (4e) et Cathay Pacific Airways (5e).

Commentant le prix du meilleur équipage de cabine au monde 2024, M. Tan Pee Teck, vice-président principal du personnel de cabine de Singapore Airlines, a déclaré :

Nous sommes immensément fiers de notre équipage de cabine pour avoir reçu le prix du meilleur équipage de cabine au monde décerné par Skytrax. Cette distinction est un véritable témoignage du dévouement et du professionnalisme indéfectibles de notre équipe de personnel de cabine de Singapore Airlines. Leur chaleur et leur engagement garantissent que le voyage de chaque client avec Singapore Airlines soit mémorable et agréable.

Top 10 des meilleurs équipages de cabine des compagnies aériennes au monde 2024

Singapore Airlines ANA All Nippon Airways Garuda Indonesia EVA Air Cathay Pacific Airways Hainan Airlines Japan Airlines Thai Airways Qatar Airways Malaysia Airlines

Kenya Airways a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Afrique, Singapore Airlines a été élue meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Asie et Fiji Airways a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Australie/Pacifique.

Hainan Airlines a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Chine, Air Astana a été élue meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Asie centrale et Austrian Airlines a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Europe.

Vistara a été nommé meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Inde et en Asie du Sud, Garuda Indonesia a été élu meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Indonésie et ANA All Nippon Airways a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne au Japon.

Asiana Airlines a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Corée du Sud, Finnair a été élu meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Europe du Nord et Iberia a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Europe du Sud.

airBaltic a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Europe de l’Est, Austrian Airlines a été élue meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Europe occidentale et Qatar Airways a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne au Moyen-Orient.

Delta Air Lines a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Amérique du Nord, LATAM a été élue meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne en Amérique du Sud, Air Canada a remporté le prix du meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne au Canada et Delta Air Lines a été nommée meilleur équipage de cabine d’une compagnie aérienne aux États-Unis.

Le classement des meilleures hôtesse de l’air / steward a été révélé par Skytrax.

