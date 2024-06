Norse Atlantic signe avec Neos

Partages

Norse Atlantic Airways a annoncé la signature d’un accord avec Neos, une compagnie aérienne italienne qui fait partie d’Alpitour World.

L’accord débutera le 18 décembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 1er avril 2025 avec un Boeing 787 Dreamliner de Norse Atlantic basé à Milan Malpensa pendant toute cette période.

Norse Atlantic exploitera les routes suivantes pour le compte de Neos :

Vols hebdomadaires de Milan Malpensa vers Zanzibar et Mombasa.

Vols hebdomadaires de Milan Malpensa à Mombasa.

Vols hebdomadaires de Milan Malpensa à La Romana et Montego Bay.

Vols hebdomadaires de Milan Malpensa et Rome Fiumicino vers Madagascar

Vols hebdomadaires de Milan Malpensa à Dubaï

Bjorn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic Airways, a indiqué :

Je suis très heureux que Neos et Norse Atlantic aient signé cet accord important pour un nombre substantiel d’heures de vol au cours de la saison hiver 2024/2025. Nous avons forgé un partenariat solide avec Neos en nous appuyant sur nos précédentes opérations d’affrètement avec la société. L’accord à terme témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos capacités d’affrètement et d’ACMI. Bjorn Tore Larsen

De son côté Aldo Sarnataro, directeur commercial de Neos, a commenté :

Nous sommes ravis de cette importante collaboration avec Norse Atlantic Airways, qui représente une nouvelle opportunité de croissance pour notre entreprise. Un nouvel avion dans notre flotte nous permettra de garantir à nos clients la stabilité opérationnelle qui nous distingue, même en période de haute saison”, offrant toujours d’excellents standards de qualité et des services de haut niveau grâce au fait que leur personnel à bord parle également italien. Aldo Sarnataro

Les clients Neos à bord des avions Norse Atlantic Economy bénéficieront de sièges spacieux et d’une sélection d’options de divertissement, garantissant une expérience de vol relaxante et agréable. Pour ceux qui recherchent un niveau de luxe élevé. La cabine Norse Premium offre un espacement des sièges de 43 pouces et une inclinaison de 12 pouces, leader de l’industrie, des options supplémentaires, notamment un embarquement prioritaire, des choix de restauration améliorées et un espace accru pour les jambes.

