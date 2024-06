Wizz Air en Inde !

Partages

Le transporteur européen à bas prix Wizz Air envisage des vols vers l’Inde avec des avions monocouloirs à long rayon d’action dans une configuration entièrement classe économique.

Jozsef Varadi, PDG de la compagnie aérienne hongroise qui a fustigé les compagnies aériennes proposant des sièges en classe affaires et en première classe, espère que les premiers vols pourront décoller entre l’Europe et l’Inde au cours de l’année prochaine.

Wizz Air est actuellement en pourparlers avec le régulateur indien de l’aviation dans le but d’obtenir les approbations nécessaires. La compagnie aérienne souhaite relier dans un premier temps jusqu’à six à sept villes européennes. Elle propose ra des destinations telles que Delhi et Mumbai en Inde.

Les temps de vol éclipseraient le vol le plus long actuel de Wizz Air entre Budapest et Dubaï. Ce dernier fait 2 505 milles et dure environ six heures.

Les vols low-cost sans escale entre l’Europe et l’Inde ne seront rendus possibles que par l’arrivée du nouvel Airbus A321XLR. C’est une version mise à jour de l’A321neo, que Wizz Air exploite déjà mais avec des réservoirs de carburant supplémentaires et d’autres améliorations pour augmenter son autonomie à 4 700 milles marins.

En 2019, Wizz Air a passé une première commande de seulement 20 A321XLR. A l’époque, la compagnie aérienne avait confirmé qu’elle prévoyait de les équiper de 239 sièges.

C’est exactement le même nombre de sièges que Wizz Air a dans ses avions A321neo qui opèrent des vols beaucoup plus courts à travers l’Europe. Wizz Air souhaite garantir une « flotte commune complète » afin que les XLR puissent être utilisés sur n’importe quelle route du réseau.

Depuis cette commande initiale, Wizz Air a plus que doublé son engagement, le transporteur attendant désormais 47 A321XLR.

Wizz Air avait espéré prendre livraison de son premier A321XLR l’année dernière, mais des problèmes de certification et de fabrication ont retardé le projet. La compagnie nationale espagnole Iberia devrait devenir le client de lancement de l’A321XLR dans les mois à venir. D’autres compagnies aériennes commenceront à recevoir les livraisons de l’avion très attendu.

Wizz Air en Inde pour répondre a une forte demande

Il existe une énorme demande de vols internationaux vers l’Europe depuis l’Inde. Traditionnellement, les compagnies aériennes se concentrent sur la concurrence pour attirer les passagers en se différenciant par le service à bord qu’elles proposent.

Wizz Air proposera une offre épurée et sans fioritures à une fraction du coût des autres transporteurs volant entre l’Inde et l’Europe. C’est une proposition qui a fonctionné sur les vols vers le Moyen-Orient où les consommateurs se sont procuré les billets à bas prix de Wizz Air.

En plus d’offrir un produit moins cher, Varadi affirme également que Wizz Air est bien plus en avance dans l’offre d’un moyen de vol durable. La consommation de carburant par passager est inférieure lorsque vous entasser davantage de passagers dans une configuration à cabine unique dans un avion. Le confort se paie et ce n’est clairement pas le choix fait par Wizz Air…

