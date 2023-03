Partages

Wizzair a annoncé qu’elle suspendrait tous les vols vers Chișinău, la capitale de la Moldavie, le mois prochain. Elle a des inquiétudes concernant la sécurité de l’espace aérien moldave.

La compagnie aérienne lowcost aurait ajouté des vols vers la Roumanie. Cela dans le but de remplacer les vols qui seront suspendus. Un missile russe aurait été tiré au-dessus de l’espace aérien moldave au début du mois.

Publicités

Wizzair quitte la Moldavie pour la sécurité des passagers et des équipages

Wizzair a déclaré dans un communiqué que la décision de suspendre les vols vers la Moldavie était difficile mais responsable.

La sécurité des passagers et de l’équipage reste la priorité numéro un de Wizzair et suite aux développements récents en Moldavie et au risque élevé, mais pas imminent, dans l’espace aérien du pays, Wizzair a pris la décision difficile mais responsable de suspendre tous les vols vers Chisinau à partir de le 14 mars. Wizzair

L’autorité de l’aviation civile de Moldavie a critiqué la décision de Wizzair, la qualifiant de soudaine et regrettable.

Sur la chaîne officielle Telegram du gouvernement moldave il a été publié :

Après avoir analysé les risques, les agences gouvernementales ont déterminé que les vols dans l’espace aérien national peuvent être effectués en toute sécurité en suivant un certain nombre de procédures, et elles regrettent la décision soudaine de Wizzair. Autorités moldaves

Le gouvernement a également déclaré que l’autorité de l’aviation civile et le ministère de l’infrastructure et du développement régional ont été en coopération constante avec les représentants de Wizzair et les ont informés des procédures actuellement en place pour assurer la sécurité aérienne.

Retour à Chișinău

Plus tôt ce mois-ci, la compagnie aérienne aurait demandé l’approbation de son programme de vols d’été alors que les autorités continuaient. Les autorités ont également affirmé qu’elles prendraient toutes les mesures nécessaires pour que Wizzair revienne à l’aéroport de Chișinău dès que possible. Les autorités moldaves sont ouvertes à l’idée que ce départ attire d’autres compagnies aériennes à bas prix vers l’aéroport.

Dans l’intervalle, Wizzair a confirmé avoir ajouté des vols depuis la ville roumaine de Iași en remplacement, y compris un nouveau service vers Berlin, et plus de vols vers Barcelone, Milan Bergame, Bologne, Rome Ciampino, Rome-Fiumicino, Dortumand, Larnaca, Londres Luton et Trévise, selon Reuters. La compagnie aérienne ne remplacera pas les vols vers Budapest et Prague. Les vols à destination de Chișinău seront réaffectés à d’autres destinations au sein de son réseau.

Partages