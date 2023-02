Ryanair Belgique, accord préliminaire validé

Partages

La direction de Ryanair et les syndicats représentant le personnel de cabine en Belgique sont parvenus à un accord préliminaire. Cela aura nécessité 11 jours de grève. Il porte sur les salaires et les heures de travail. L’accord garantit un salaire minimum légal pour le secteur en Belgique, indiquent les syndicats ACVpuls et CNE.

Les hôtesses de l’air et stewards de Ryanair Belgique ont approuvé aujourd’hui l’accord à une très large majorité de 92 %. Les syndicats ont indiqué dans un communiqué :

« Une avancée gigantesque pour le personnel.

Selon le nouvel accord, chaque hôtesse de l’air et steward percevra un salaire de base, complété par une rémunération correspondant à un minimum de 75 heures de vol mensuel. Ce salaire sera perçu même s’ils volent moins de 75 heures.

Le planning sera calqué sur ce que beaucoup de compagnie aérienne propose déjà. Les PNC de Ryanair en Belgique auront la garantie d’une combinaison hebdomadaire de 5 jours de vol ou d’astreinte et de 3 jours de repos.

Ryanair a fait face a de nombreux mouvements sociaux d’hôtesses de l’air et stewards sur ses bases durant la saison estivale. La compagnie aérienne irlandaise doit absolument calmer le jeu pour garantir une saison été sans perturbations. Ryanair Belgique et cet accord préliminaire validé montre la voie a suivre…

