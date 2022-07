Norse Atlantic inaugure Orlando

Partages

Le 5 juillet, Norse Atlantic Airways a inauguré ses vols entre Oslo et Orlando avec quatre vols hebdomadaires. Il s’agit de la deuxième destination de la compagnie depuis l’état de Floride. Elle est déjà présente à Fort Lauderdale.

Le vol NO 81 était opéré par un Boeing 787 immatriculé LN-FNC et baptisé « Everglades ». L’avion a décollé de l’aéroport de Gardermoen à 10h25 heure locale et a atterri à l’aéroport international d’Orlando à 13 : 35.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré :

De la Grosse Pomme aux plages ensoleillées de Fort Lauderdale, et maintenant à la capitale mondiale des parcs à thème, Norse Atlantic Airways tient sa promesse d’offrir une valeur abordable et une expérience de voyage de qualité pour tous. Cela marque un moment de fierté pour nous tous chez Norse, alors que nous envisageons maintenant de développer notre réseau au profit des clients, des entreprises et des économies locales. Bjorn Tore Larsen

Itinéraire de vol Norse Atlantic vers Orlando

Oslo (OSL) – Orlando (MCO)

Vol NO 81 OSL 10h00 – MCO 13h45 mardi.

Vol NO 81 OSL 11h50 – MCO 15h35 lundi, jeudi et samedi.

Orlando (MCO) – Oslo (OSL)

Vol NO 82 MCO 17h30 – OSL 08h25+1 mardi.

Vol NO 82 MCO 18h05 – OSL 09h00+1 lundi, jeudi et samedi.

Le service sera opéré sur des Boeing 787-9 Dreamliner d’une capacité de 338 sièges en deux classes (56 Premium Economy/282 Economy). Des tarifs promotionnels sont disponibles à partir de 149 USD par trajet.

Les données obtenues via Avinor indiquent que 29 000 passagers ont voyagé en 2017 entre Oslo et Orlando. Norse Atlantic sera le seul transporteur à bas prix à offrir des services long-courriers sur cette route. Norse Atlantic a par ailleurs augmenté ses vols quotidiens entre la capitale norvégienne et New York.

Kevin Thibault, directeur général de la Greater Orlando Aviation Authority, a commenté :

Les traditions scandinaves des Vikings et des navires ne sont qu’une partie du riche patrimoine culturel d’Oslo, en Norvège, et avec le lancement aujourd’hui d’un nouveau service vers cette terre ancienne et au-delà, Norse Atlantic Airways a contribué à ouvrir la porte à davantage d’opportunités culturelles et économiques, pour le centre de la Floride, résidents et entreprises. Kevin Thibault

La base Paris de Norse Atlantic devrait démarrer prochainement avec des recrutements PNC a fur et a mesure de sa montée en puissance…

