French bee recrute des hôtesses de l’air et stewards

French bee, qui fait partie du groupe Dubreuil, propriétaire d’Air Caraïbes Atlantique, est la première compagnie aérienne long-courrier smart cost en France. Nous proposons une nouvelle façon de voler, un produit innovant et un service à la carte : nous sommes fiers de piloter le meilleur avion du marché, l’A350-900 reconnu pour son efficacité, sa cabine silencieuse et son confort. Chez French bee, ce que nous voulons, c’est non seulement pouvoir transporter nos clients à des tarifs préférentiels, mais aussi les surprendre par le niveau exceptionnel de nos services en vol ! Désormais, le low-cost a un nouveau sens : pas cher, mais tendance et souhaitable.

Nous avons opéré le premier vol le 1er juillet 2016 avec un tout nouvel A330-300. Depuis le 16 juin 2017 nous volons quotidiennement entre Paris et La Réunion. Nous voulons également 3 fois par semaine entre Paris et Tahiti via San Francisco depuis mai 2018. New York est notre nouvelle destination. La famille des abeilles françaises s’est agrandie : 4 Airbus A350-900 de même configuration ont rejoint la flotte. Depuis juin 2019, French bee est la première compagnie aérienne au monde à exploiter uniquement des avions A350

Chez Frenchbee, l’équipe de cabine est extrêmement motivée et passionnée par le service client. Responsable de la sécurité, le personnel de cabine applique des politiques et des procédures de sécurité strictes et est formé pour faire face aux situations difficiles. Chez French bee nous voulons faire de votre voyage un moment de sérénité. Nos collaborateurs sont recrutés pour leurs compétences, mais surtout leur volonté d’offrir un excellent service et d’être à l’écoute des passagers. Pour prendre grand soin de vous, surprendre par notre niveau d’attention, et bien sûr répondre à vos besoins : ce sont nos buts. Notre personnel de cabine affiche également des compétences de vente pour pouvoir livrer notre concept « à la carte » qui fait partie de l’ADN de l’abeille française

Nous aimons travailler avec une équipe différente à chaque vol, avec des équipages de cultures et d’horizons différents, tous issus de nos 3 bases d’équipage de cabine. L’esprit d’équipe est l’un des éléments les plus importants pour améliorer l’expérience de nos clients et c’est pourquoi nous parlons et sommes tous formés dans la langue de Shakespeare.

Afin d’être considéré pour un poste de PNC chez French bee, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Être âgé de 18 ans ou plus

Avoir au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent

Détenir une attestation d’équipage de cabine valide (sauf sélections spécifiques)

Avoir un certificat médical d’équipage de cabine valide de classe 2 délivré par un organisme certifié (sauf sélections spécifiques)

Maîtriser l’anglais, permettant aux communications en vol de se dérouler en anglais avec des collègues non francophones.

La connaissance d’autres langues étrangères serait appréciée

Tous les candidats doivent avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle en service client ou une expérience pertinente en ligne avec les attentes de French bee.

Le temps de trajet – lieu de repos / base – ne doit pas dépasser 90 minutes dans des conditions normales.