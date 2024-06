Partages

Air Antilles a révélé son intention de redémarrer ses opérations le 1er juillet 2024 après dix mois d’arrêt. La compagnie aérienne a récemment obtenu son nouveau certificat d’exploitant aérien (AOC) et a fixé la date de son premier vol au 1er juillet. Air Antilles n’exploitera dans un premier temps qu’une seule liaison. Air Antilles redécolle et d’autres liaisons devraient démarrer peu de temps après.

Air Antilles est basée à l’aéroport international de Pointe-à-Pitre sur l’île de Guadeloupe. La compagnie aérienne a été fondé en décembre 2002 et exploitait auparavant des vols vers des destinations dans toutes les Caraïbes, notamment la Barbade, Punta Cana, San Juan et Sainte-Lucie.

Air Antilles redécolle après 12 mois compliqués

L’année dernière, Air Antilles a été frappé par une période de fortes turbulences, à commencer par une action revendicative de ses pilotes et de ses équipages de cabine. Le groupe CAIRE, qui détenait à la fois Air Antilles et Air Guyane, a ensuite été fermé en septembre 2023 en raison de difficultés financières, Air Guyane étant mise en liquidation et Air Antilles rachetée par de nouveaux propriétaires.

Une stratégie de relance a été mise en place par les nouveaux propriétaires de la compagnie aérienne et le 23 mai 2024, elle a obtenu son AOC. Air Antilles exploitera dans un premier temps un réseau limité de seulement trois destinations avant de développer le reste du réseau précédent. Selon FranceInfo, ces trois premières destinations devraient être :

Fort-de-France – 15 juillet

Saint Barthélemy – 1er juillet

Saint-Martin – 15 juillet.

Air Antilles exploitera une flotte initiale de deux ATR 72, un ATR 42 et un deHavilland Canada DHC 6 Twin Otter, qui transporteront respectivement jusqu’à 72, 48 et 19 passagers. La flotte devrait croître à mesure que la compagnie aérienne se rétablit au cours des prochains mois.

Air Antilles concurrencera Air Caraïbes, une autre compagnie aérienne régionale basée à l’aéroport international de Pointe-à-Pitre, sur ses liaisons vers Fort-de-France et Saint-Martin. Air Caraïbes exploite une flotte d’avions régionaux ATR 72, en plus des gros-porteurs Airbus A330 et A350, qu’elle déploie sur ses liaisons long-courriers vers la métropole française.

Actualisation uniforme pour coïncider avec la relance

Autre signe de son nouveau départ, Air Antilles a également profité de l’occasion pour rafraîchir son uniforme PNC, mettant en avant l’identité de marque de la compagnie aérienne et privilégiant le confort de ses employés.

Un nouvel AOC et un projet de relance ferme marquent l’aube d’une nouvelle ère pour Air Antilles et ses 120 salariés. Les espoirs seront probablement grands que le transporteur parvienne à se repositionner en tant qu’opérateur viable dans la région, rivalisant avec succès avec des opérateurs plus établis tels qu’Air Caraïbes.

