Description de l’entreprise ASL Aviation Holdings

ASL Aviation Holdings est une société holding mondiale de services aéronautiques dotée d’une flotte de plus de 160 avions, axée sur les opérations aériennes de fret et de passagers, la location et la maintenance d’avions. Basé à Dublin en Irlande, le groupe comprend cinq compagnies aériennes en propriété exclusive ; ASL Airlines Ireland, ASL Airlines Belgium, ASL Airlines France, ASL Airlines United Kingdom et plus récemment ASL Airlines Australia. Le groupe comprend également les compagnies aériennes associées et coentreprises FlySafair en Afrique du Sud, K-Mile Asia en Thaïlande et QuikJet en Inde. ASL Airlines France recrute des PNC.

Les compagnies aériennes d’ASL exploitent des réseaux de fret pour les principaux intégrateurs de colis express et détaillants en ligne au monde. Notre groupe, nos coentreprises et nos compagnies aériennes associées exploitent également des services réguliers et charters de fret et de passagers sous les propres marques aériennes d’ASL et pour le compte des clients de la compagnie aérienne ACMI et des services postaux. Au niveau mondial, ASL compte une équipe de 3 000 personnes de 51 nationalités différentes. La vision du Groupe est d’être le fournisseur de services aéronautiques de choix grâce à son excellence, son expérience et son expertise.

Le poste

Dans le cadre du développement de son activité régulière du transport de passagers, la Compagnie aérienne française ASL Airlines France est à la recherche de Personnels Navigants Commerciaux (PNC) expérimentés ou souhaitant une première expérience pour sa base de Paris Roissy Charles de Gaulle.

Le travail en équipe, les horaires décalés, l’activité aérienne et un service de qualité aux passagers sont vos priorités. Vous souhaitez nous faire partager votre motivation et vos aptitudes personnelles à veiller au confort et à la sécurité de nos passagers tout au long de leur voyage.

ASL recrute des PNC, les éxigences

N’hésitez pas à postuler en nous envoyant :

Votre CV

Votre lettre de motivation

Une photo en pied et une photo d’identité

Une copie de votre Cabin Crew Attestation (CCA) en cours de validité

Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, justifiée par le Toeic, linguaskill ou équivalent. Autres langues appréciées

Une copie de votre certificat d’aptitude physique et mentale PNC en cours de validité délivré par un CEMPN civil ou militaire ou encore par un Médecin agréé aéronautique.

Une copie de votre passeport européen valide

Une copie de votre certificat de vaccination contre la fièvre jaune (si vous êtes vacciné)

Un extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois.

Tous ces documents doivent être envoyés au format PDF.

Seuls les dossiers complets seront étudiés.

Un contrat de qualification professionnelle CQP ou un contrat à durée déterminée sera proposé aux candidats retenu(e)s en fonction de leur expérience.

