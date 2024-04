Transavia en Estonie

Partages

Le 4 avril 2024 a eu lieu le lancement de vols directs entre Tallinn en Estonie et Paris opérés par la compagnie low-cost Transavia France. Cette compagnie aérienne fait partie du groupe Air France – KLM. La ligne sera desservie deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, depuis l’aéroport de Paris Orly jusqu’au 24 octobre 2024.

La liaison Tallinn – Paris est désormais desservie par deux compagnies aériennes. Cela signifie des liaisons plus fréquentes entre les capitales estonienne et française. Eero Pärgmäe, membre du conseil d’administration de l’AS Tallinna Lennujaam, affirme que l’ajout de Transavia sur la route parisienne permettra aux passagers de planifier plus facilement leurs voyages.

Le printemps et l’été sont les périodes les plus populaires pour visiter les villes européennes, c’est pourquoi nous sommes si ravis de travailler avec Transavia pour offrir encore plus d’opportunités de visiter l’étonnante métropole qu’est Paris. Le fait que la compagnie aérienne ait lancé des vols avant les Jeux olympiques donne à toutes les personnes intéressées plus de flexibilité pour visiter la ville pendant les Jeux. Eero Pärgmäe

L’aéroport de Tallinn en Estonie et Transavia France espèrent que la nouvelle route suscitera également l’intérêt des voyageurs de la capitale française. Nicolas Hénin, directeur commercial de la compagnie aérienne, déclare que la compagnie aérienne est très heureuse de faire ses premiers pas en Estonie.

Cette nouvelle ligne offrira à nos clients parisiens la possibilité de découvrir Tallinn. Nous sommes également impatients d’accueillir nos premiers clients estoniens souhaitant visiter Paris. Ils bénéficieront d’une desserte de qualité et à moindre coût vers la France. Nicolas Hénin

Compagnie aérienne low-cost du groupe Air France – KLM, Transavia exploite plus de 200 liaisons au départ de la France, des Pays-Bas et de la Belgique vers l’Europe et la Méditerranée. Transavia France est actuellement la compagnie aérienne low-cost qui transporte le plus grand nombre de passagers à Paris avec près de 10,7 millions en 2022. En France, la compagnie emploie plus de 2 300 personnes.

