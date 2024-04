Air France, grève pour le droit de grève

Partages

Les pilotes d’Air France envisagent de lancer une grève contre une nouvelle proposition du gouvernement visant à limiter le nombre de jours de grève par an dans le secteur des transports. Cependant, il semble que la proposition n’inclura finalement pas le personnel aéronautique, suite à une révision tardive du gouvernement.

Les pilotes d’Air France envisagent une grève contre les changements législatifs

Le syndicat des pilotes SPAF (Syndicat des Pilotes du groupe Air France), qui représente une proportion importante des pilotes travaillant pour Air France, a déclaré son intention de lancer une grève les 15 et 16 avril avant les modifications de la loi française sur le droit de grève. Une proposition du gouvernement vise à fixer un maximum de 15 jours de grève consécutifs et un chiffre global de 60 jours par an pour les travailleurs du secteur des transports, ainsi qu’à exclure certaines périodes, vraisemblablement pendant les vacances scolaires.

Le droit de grève est souvent le dernier recours pour les salariés des entreprises de transport. L’interdire à dates fixes, on devine lesquelles, n’est ni plus ni moins que le supprimer au moyen d’une interdiction scandaleuse. SPAF

Le SPAF a ajouté que le changement de loi « relèguerait la France dans une situation sociale totalement régressive que seuls les États autoritaires pratiquent encore aujourd’hui ». La proposition devrait être débattue au Sénat le 9 avril. Si elle est adoptée, les pilotes débrayeraient le lundi 15 avril et le mardi 16 avril. Rappelons que c’est une semaine après la fin de la période chargée des voyages de Pâques. Elle aurait tout de même un impact important sur le programme d’Air France et toucherait des dizaines de milliers de passagers.

Le syndicat pilote affirme que la proposition confond les transports publics avec le service public, ajoutant qu’il “ne peut pas accepter une telle régression des droits”. Enfin, il exige le retrait de la proposition, ou “au moins”, de retirer les employés de l’aviation du projet de loi. Les pilotes d’Air France sont engagés dans des négociations contractuelles avec la compagnie aérienne depuis un certain temps, sans aucun signe d’avancée.

Le projet de loi supprimerait le champ d’application de l’aviation

Selon un porte-parole d’Air France, le Sénat français a apporté des ajustements de dernière minute au projet de loi, notamment en supprimant totalement le personnel aérien.

Air France a pris connaissance du préavis de grève émis aujourd’hui pour la période du 15 au 16 avril. La compagnie rappelle que la Commission sénatoriale, réunie ce matin pour finaliser le texte qui sera présenté au Sénat le 9 d’avril a retiré le transport aérien du champ d’application du projet de loi. Air France

Il reste à voir si cela est exacte et si le SPAF envisagera toujours de faire grève aux dates proposées pour d’autres raisons, comme son différend contractuel.

Grève de l’ATC en novembre

Les travailleurs du contrôle aérien français (ATC) ont lancé une grève pour protester contre une proposition similaire en novembre. A cette occasion, ils faisaient grève contre une nouvelle loi votée en France qui obligeait le personnel de l’ATC à donner un préavis minimum de 48 heures avant de faire grève. Cette grève représentait le 53e jour de grève du personnel du trafic aérien en 2023, proche de la limite de 60 jours proposée par le gouvernement français.

Les grèves sont profondément ancrées dans la culture des relations de travail, avec sa tradition de mouvements syndicaux et ses cadres juridiques soutenant le droit de grève. Les contrôleurs aériens français ont déclaré 249 jours de grève depuis 2005, soit plus de cinq fois plus que le deuxième pays européen, la Grèce, avec 44 jours de grève, et l’Italie, avec 34 jours.