Transavia, de Boeing à Airbus

Transavia Airlines a reçu cette semaine son deuxième Airbus A321neo, poursuivant ainsi sa transition d’une flotte entièrement Boeing à une flotte entièrement Airbus. Les Boeing 737-700 et -800 de la compagnie aérienne seront progressivement abandonnés au fur et à mesure de l’introduction d’avions plus gros de la famille A320neo.

La compagnie aérienne comprend deux compagnies distinctes : la compagnie d’origine basée aux Pays-Bas et une filiale connue sous le nom de Transavia France. Les deux opèrent selon la même marque et le même modèle économique et font partie du groupe Air France-KLM. Auparavant, les deux exploitaient exclusivement des flottes Boeing, mais ont décidé de passer à une flotte entièrement Airbus par souci de simplification.

Transavia, commande massive d’Airbus pour remplacer les Boeing

Air France-KLM a décidé de réduire le nombre de types d’avions exploités par le groupe. En 2021, elle a passé une commande massive de 160 avions de la famille A320neo. L’accord prévoyait une commande ferme de 100 avions de la famille A320neo avec des options sur 60 autres. La commande sera répartie entre Transavia (Pays-Bas), Transavia France et KLM.

C’était la première fois que le groupe aérien passait une commande pour plusieurs de ses compagnies. Cette commande signifie que Transavia passera à terme à une flotte entière Airbus, permettant au groupe de rationaliser ses opérations.

Dans une interview le PDG de Transavia, Marcel de Nooijer, a noté que le passage de Boeing à Airbus est un exemple des avantages d’avoir le soutien d’un grand groupe aérien.

L’un des meilleurs exemples de notre appartenance au groupe Air France-KLM est le fait que nous sommes capables de passer, par exemple, de Boeing à Airbus. Compte tenu de l’effet de levier du groupe, car avec KLM et Transavia France, nous sommes sortis pour un total de 160 avions. Naturellement, le soutien du groupe Air France-KLM est le levier dont vous avez besoin pour réaliser une transition complexe et aussi coûteuse, qui profite à nos clients mais aussi à notre entourage car avec Airbus nous réduisons considérablement les émissions et la nuisance sonore. Il s’agit donc pour nous d’un véritable levier clé dans notre stratégie pour maintenir, voire développer notre position. Marcel de Nooijer

Restrictions de créneaux horaires à Amsterdam Schiphol

La commande ne précisait pas combien d’avions de la famille A320neo le groupe prendrait, ce qui permet une certaine flexibilité. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu des restrictions de créneaux horaires à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol.

KLM et Transavia (Pays-Bas) ne parviennent pas à se développer beaucoup à AMS en raison des restrictions de créneaux horaires. Ainsi, la croissance de Transavia ces dernières années est venue soit de la filiale française, soit du développement des aéroports secondaires néerlandais comme Eindhoven. En février de l’année dernière, un rapport d’Air Service One a révélé que la Transavia néerlandaise était plus petite que la Transavia France.

De Nooijer a également souligné que l’A321neo permet une croissance supplémentaire à AMS malgré le manque de capacité aéroportuaire disponible.

Aux Pays-Bas, nous sommes confrontés à une situation de contraintes de créneaux horaires, donc le fait que les créneaux ne soient plus largement disponibles, l’effet de l’Airbus 321 signifie que nous avons des sièges supplémentaires proposés. En fait, nous sommes passés de 189 sur Boeing à 233, ce qui représente une augmentation significative de notre capacité. Marcel de Nooijer

Transavia Pays-Bas prend ses premiers A321neos

La compagnie aérienne low-cost basée aux Pays-Bas va introduire une combinaison d’A320neo et d’A321neo pour remplacer sa flotte d’avions Boeing. Outre l’impact de l’avion en atténuant une partie du problème des contraintes de créneaux horaires, il permettra également à la compagnie aérienne de réduire son impact environnemental.

Il s’agit d’un programme massif d’entrée en service car dans les six années à venir, nous allons renouveler notre flotte complète et cela signifie que nous passerons à 52 Airbus et cela signifie une introduction mais aussi une suppression progressive. Il y a beaucoup d’attention au sein du département technique, beaucoup de formation, mais c’est la bonne formation car pour ce type de famille d’avions, nous garantissons non seulement l’amélioration du client, mais aussi la durabilité qui nous tient à cœur. Marcel de Nooijer

Un passage complet aux avions Airbus signifie également que la compagnie aérienne doit former ses pilotes sur l’A321neo. Son premier A321neo a été livré en décembre 2023 et est entré en service en janvier. Un avion supplémentaire a atterri jeudi à Amsterdam.

Outre l’A321neo, la compagnie aérienne prévoit également l’arrivée d’A320neo plus tard pour contribuer à son exploitation en dehors d’Amsterdam vers certaines des plus petites villes néerlandaises.

Pour l’instant, nous sommes très satisfaits de la commande que nous avons passée d’A321 et plus tard également de quelques A320 dont nous avons besoin, par exemple à Rotterdam. Marcel de Nooijer

Transavia France les premiers Airbus à la place des Boeing

Transavia France a réceptionné son premier A320neo le 10 janvier à Toulouse avant de le mettre en service cinq jours plus tard depuis l’aéroport de Paris Orly vers Porto. L’avion dispose de 186 sièges. Au moment de la livraison, Airbus a déclaré dans un communiqué :

Le nouvel avion comprend 186 sièges répartis dans une seule classe. Sélectionné pour son efficacité opérationnelle exceptionnelle, ses émissions réduites et son confort, l’A320neo sera déployé par Transavia France sur ses lignes sur son réseau domestique ainsi que sur ses marchés européens et méditerranéens. Airbus

Transavia France basera ses A320neos à ORY alors qu’elle poursuit sa reprise des créneaux abandonnés par Air France qui transfère ses opérations exclusivement vers l’aéroport Charles de Gaulle (CDG) d’ici 2026.

La compagnie aérienne prévoit de prendre 13 A320neo d’ici la fin de cette année, dont six cet été. Il n’est toutefois pas certain que les livraisons de cette année soient toujours dans les délais. Transavia France et Transavia Pays-Bas prévoient de retirer les Boeing 737 de leurs flottes vers 2030.