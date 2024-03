Air France, capacité en hausse pour l’été

Partages

Air France affirme augmente sa capacité de vol sur son réseau transatlantique cet été pour répondre à une demande soutenue. De plus, la compagnie aérienne poursuit le déploiement de ses nouvelles cabines long-courriers.

La compagnie aérienne Air France augmentera sa capacité long-courrier de 9 % cet été. Air France a l’intention de desservir 85 destinations dont 17 aux États-Unis.

Une nouvelle liaison directe entre Paris Charles de Gaulle et Phoenix AZ sera assurée trois fois par semaine à partir du 23 mai 2023. Air France utilisera ses Boeing 787-9 pour assurer la liaison.



Air France reprendra également ses vols quotidiens vers Minneapolis et étendra son service direct vers Raleigh Durham en Caroline du Nord (inauguré au début de l’hiver 2023) avec sept vols hebdomadaires. En hiver Air France assure trois vols par semaine.

Davantage de vols seront également ajoutés aux liaisons vers le Japon. Ce sera deux vols quotidiens entre Paris Charles de Gaulle et Tokyo Haneda et quatre vols hebdomadaires vers Tokyo Narita.

Air France augmentera également ses fréquences sur les routes de l’Afrique et de l’océan Indien. Air France opèrera des vols quotidiens vers Cotonou et Antananarivo. Elle proposera également deux vols quotidiens vers le Cameroun vers entre Yaoundé et Douala.



Air France prolongera son service hivernal saisonnier entre Paris et Abu Dhabi jusqu’en été et reprendra ses vols trois fois par semaine vers Dar Es Salam, en Tanzanie.

La rénovation en cours des cabines de ses Boeing 777-300 et Airbus A350-900 se poursuivra tout au long de l’été. Après un premier lancement sur certaines routes long-courriers, les nouvelles cabines, qui comprennent des sièges affaires, Premium Economy et Economy, seront ajoutées aux services vers Toronto, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Papeete, le Mexique et Tokyo Narita.