Norse Atlantic, une bonne année 2023

Norse Atlantic a conclu sa première année complète d’exploitation au quatrième trimestre 2023. La compagnie aérienne affiche une croissance remarquable et des chiffres financiers positifs d’une année sur l’autre. Norse Atlantic a enregistré une augmentation significative de ses revenus de 104 %. Elle atteint 94,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Le nombre de passagers a grimpé de 70 %, avec 230 489 voyageurs transportés au cours de cette période. Les revenus par passager ont augmenté de 42 % pour atteindre 340 USD.

Les sièges-kilomètres disponibles (ASK) de la compagnie aérienne ont bondi de 81 % à mesure qu’elle élargissait sa flotte. Le coefficient d’occupation s’est amélioré de 12 points de pourcentage pour atteindre 70 %. Les performances opérationnelles de Norse Atlantic ont été exceptionnelles, avec un taux d’achèvement de 100 % des vols prévus au cours du trimestre. La société a également terminé le trimestre avec 54,8 millions de dollars de réserves de trésorerie.

Tout au long de l’année 2023, Norse Atlantic a transporté près d’un million de passagers sur 4 000 vols. L’introduction d’un programme de service amélioré dans la classe Premium a ouvert la voie à un potentiel tarifaire accru. Les mesures du coût par siège kilométrique disponible (CASK) de la compagnie aérienne ont souligné la viabilité du modèle low-cost long-courrier, même si les efforts visant à augmenter les revenus se poursuivent.

Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à renforcer ses assises financières et opérationnelles, Norse a obtenu de nouveaux capitaux propres s’élevant à 55 millions de dollars au cours du trimestre. À la suite d’un examen stratégique avec Seabury Securities, Norse explore plusieurs options stratégiques, notamment des investissements et des partenariats commerciaux. La compagnie aérienne a connu une augmentation de 80 % de ses ventes depuis le début de l’année par rapport à la période précédente, les revenus d’affrètement dépassant déjà ceux de 2023.

Norse Atlantic, les objectifs 2024

Le PDG Bjorn Tore Larsen a souligné l’excellence opérationnelle et les étapes stratégiques franchies en 2023. L’objectif de la compagnie aérienne pour 2024 comprend une sélection minutieuse des itinéraires, la maximisation du potentiel tarifaire, l’amélioration des taux de remplissage et l’expansion des opérations de fret et d’affrètement. Norse adapte également ses stratégies saisonnières. La compagnie aérienne cible particulièrement le marché du charter en hiver et optimise son réseau en été. Ces initiatives stratégiques devraient améliorer la rentabilité de Norse Atlantic et la positionner comme un acteur majeur du secteur de l’aviation long-courrier à bas prix.

