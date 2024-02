Ajoutez le Japonais PNC à votre CV !

Partages

En cette période de reprise des recrutements PNC, il est primordial de mettre toutes les chances de son côté en se démarquant. Si vous voulez faire la différence sur votre CV PNC face aux autres candidats, apprendre le japonais est la carte maitresse qu’il vous faut ! En effet, attirer l’attention des compagnies, au vu du grand nombre de candidats, par des compétences différenciatrices comme le japonais est un atout à jouer ! Les compagnies aériennes sont à la recherche de langues rares allant parfois jusqu’à les intégrer aux d’offres d’emploi.

La pandémie du Covid19 est désormais derrière nous, le Japon reste plus que jamais une puissance économique majeure. Pour preuve, les compagnies font du client japonais qui bénéficie d’un fort pouvoir d’achat, une cible clientèle prioritaire. Les attentes en termes de qualité de service du client japonais figurent parmi les plus élevée au monde. Le groupe Air France KLM le confirme d’ailleurs en proposant des services sur-mesure aux clients japonais : du choix de plats japonais à la présence de PNC japonais et japonisants à bord en passant par le maintien de jusqu’à 35 vols hebdomadaire entre l’Europe et le Japon, le tapis rouge est sorti ! Et c’est encore plus vrai à l’approche des JO Paris 2024 et même après !

Okyakusama Formation propose une formation de Japonais « sur mesure » dédiée au métier de PNC. Elle ne nécessite aucune notion préalable de japonais. Le PNC acquiert ainsi rapidement à l’oral des compétences linguistiques et culturelles, utilisables auprès du client japonais, du décollage à l’atterrissage.

L’ajout d’une certification de Japonais professionnel à un CV est un élément différenciateur majeur pendant un entretien d’embauche. Il permettra aux futurs PNC d’améliorer leur visibilité et employabilité auprès des recruteurs. Pour les compagnies aériennes, ces compétences acquises en Japonais PNC sont un gage de satisfaction et d’amélioration de l’expérience du client japonais à bord dont le pouvoir d’achat est aussi élevé que son exigence en qualité de service.

Okyakusama PNC est la seule formation de Japonais professionnalisante et certifiante pour le CV spécifique au métier de PNC et celle-ci est reconnue par le groupe Air France KLM !

Toutes les informations complémentaires, les retours des stagiaires PNC et le formulaire d’inscription en ligne sont disponibles sur : https://www.okyakusama.fr/pnc-1