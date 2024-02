Vueling recrute PNC pour Paris Orly

Partages

Les membres du personnel de cabine de Vueling sont le visage de l’entreprise et les personnes chargées de transmettre nos valeurs aux clients qui nous choisissent. Que nos clients voyagent dans un environnement confortable accompagné d’un équipage soucieux de leur bien-être et de leur sécurité est notre objectif principal.

Dans une profession qui évolue dans un environnement international et multiculturel, nous avons besoin de personnes comme vous : des personnes engagées, passionnées par leur travail et cherchant à obtenir la plus haute qualité de service à bord. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous serions ravis de recevoir votre candidature.

Vueling recrute des PNC pour sa base de Paris Orly.

Exigences pour le recrutement PNC Vueling Paris Orly:

Âge minimum : 18 ans.

Formation minimale : Baccalauréat ou diplôme équivalent

CCA à jour

Certificat médical valide EASA classe 2

Attitude proactive envers les clients pour garantir la plus haute qualité du service à bord.

Anglais courant (B1). La connaissance d’autres langues (espagnol, italien et français) sera valorisée.

Permis de travail en France.

Casier judiciaire vierge.

Disponibilité géographique pour travailler dans l’une de nos bases françaises.

Flexibilité et adaptation des horaires.

Les candidats ne doivent pas avoir participé à un processus de sélection Vueling au cours des six mois précédents.

En cas d’expérience antérieure dans l’industrie aéronautique en tant que PNC, être en mesure de fournir une preuve d’heures de vol. (Document officiel de l’entreprise précédente)

Ce que nous offrons :

Contrat à durée indéterminée.

Base parisienne.

Contrats de travail locaux.

Opportunités d’évolution pour soutenir votre carrière chez Vueling.

L’environnement international.

Cours de formation gratuit à Barcelone.

Allocation pour stage à Barcelone

Repas d’équipage fournis pendant votre service.

Accès aux GP après 6 mois.

Des réductions dans de nombreux secteurs, notamment l’alimentation, la location de voitures et les voyages.

Vols pour suivre les cours proposés par la compagnie

Formation gratuite en langues (anglais, espagnol, italien, français et autres langues) et en compétences générales.

Parking à l’aéroport fourni par Vueling pour notre personnel de cabine (ou coût équivalent aux transports en commun)

Vueling recrute des PNC pour sa base Paris Orly, la candidature :

Nous vous recommandons de déposer votre candidature dans un endroit calme. Vous aurez la possibilité d’enregistrer une vidéo afin que nous puissions mieux vous connaître. Profitez de cette occasion pour vous démarquer et briller !



Nos avantages :

Chaque personne qui travaille avec nous est unique. Et nous souhaitons que votre expérience de travail chez Vueling soit tout aussi unique. Nos avantages sociaux incluent les déplacements du personnel, des réductions, un modèle de travail flexible et bien plus encore !

Pour postuler c’est par ICI !